Motoristas de vans protestam na Augusto Montenegro

O fluxo de veículos neste começo de noite de segunda-feira (7) ficou por uma hora interrompido nas duas vias da avenida Augusto Montenegro, próximo do Entroncamento por um protesto de operadores de transporte alternativo de Belém. A via acaba de ser liberada pelos manifestantes.

Val Pompeu, um dos coordenadores da manifestação, informou que o protesto serviu para chamar a atenção da sociedade para a reivindicação da categoria. Segundo Pompeu, as cooperativas que receberam da Prefeitura de Belém uma ordem de serviço (OS) para operar, como parte do processo de regulação do sistema, estão cobrando uma integralização dos operadores com valor variando de R$ 30 mil a R$ 100 mil.

"O que nós queremos é que o prefeito atual ou ou que vai assumir a Prefeitura reveja essa processo, porque justamente no mês dezembro, dsa festas de fim de ano, e na pandemia com problemas financeiros gerados para população, temos esse problema para superar", declarou.

Em nota, a Prefeitura de Belém informou, por meio de nota, que "o processo de regularização do transporte alternativo passou, inicialmente, pela Câmara Municipal de Belém, que aprovou um serviço complementar na cidade, e posteriormente a Semob fez um levantamento das cooperativas e dos itinerários das frotas".

"Desde 2014 a SeMOB vem orientando os operadores do serviço a se organizarem em cooperativas, o que culminou com um cadastramento aberto em fevereiro deste ano e amplamente divulgado inclusive pela imprensa, que acompanhou todas as etapas. Todas as 13 cooperativas que operam 19 linhas estão legalmente organizadas e enquadradas nas exigências da legislação no que diz respeito às qualidades do veículo e dos operadores do sistema, e estão contempladas com as primeiras ordens de serviço do agora chamado sistema de transporte complementar, que por lei representa 15% do quantitativo da frota de ônibus convencional. Quem não se enquadrou, conforme anunciado desde o início de todo esse processo, passa a ser considerado transporte clandestino e está sujeito à fiscalização e aplicação da legislação, que prevê de multa a apreensão do veículo", disse a nota.