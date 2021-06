Motoristas de aplicativos reúnem com autoridades policiais para tratar sobre segurança

Representantes das principais plataformas de mobilidade urbana ativas em Belém, motoristas dos aplicativos e autoridades policiais estiveram reunidos, na manhã desta quarta-feira (23), na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil, localizada no bairro da Sacramenta, para tratar da questão da segurança de motoristas e passageiros.

Dentre os pleitos apresentados pelo Sindicato dos Trabalhadores por Aplicativos do Estado do Pará (Sindtapp), está o atendimento em tempo real aos motoristas vítimas de assalto, na Grande Belém. Participaram também da reunião representantes da plataforma QuickTrip, do Grupo Liberal.

“Nossa principal demanda foi essa. Ou seja, queremos poder contar com uma espécie de botão contendo a modalidade ‘assalto’, para a gente acessar numa situação de perigo e, imediatamente, poder contar com o apoio da polícia”, explica Euclides Magno, presidente do Sindtapp.

Segundo ele, diariamente, a Grande Belém registra cerca de sete assaltos a motoristas de aplicativos. Os crimes ocorrem na modalidade delivery, como a classe denominou. “São aqueles em que os criminosos primeiro assaltam o motorista, pegam o veículo, pertences, dinheiro, tudo o que querem. Depois, ficam aceitando corridas para roubar outras pessoas. Isso quando não termina da pior forma, como aconteceu com um colega nosso recentemente, que foi metralhado no Guamá”, lembra.

Euclides considera que o pedido feito já está bastante encaminhado, no que diz respeito ao apoio policial. Ele explica quais serão os próximos passos da reivindicação. “Agora, as plataformas têm um prazo para apresentar, até semana que vem, o que elas possuem de tecnologia para que, a partir disso sejam criados mecanismos que ajudem os motoristas a pedir socorro ao Centro Integrado de Operações (Ciop), à polícia, de dentro do próprio carro”, acrescenta.