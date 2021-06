Motoristas de aplicativos fazem ato em Belém cobrando vacinas contra covid-19

Um ato de motoristas de aplicativos da Grande Belém, na manhã desta terça-feira (1º de junho), cobra vacinas contra covid-19 para a categoria. O estopim do ato foi a morte de um motorista, chamado Mivan Silva, de 47 anos, vítima da doença do coronavírus SARS-CoV-2. A concentração do grupo de manifestantes, que reúne pelo menos 50 veículos, foi no bairro do Guamá, perto do portão 1 da UFPA. O trajeto da manifestação é até um cemitério particular, na rodovia BR-316, onde Mivan será sepultado.

"Nos juntamos porque quando soubemos da morte do nosso amigo, que era um líder da categoria, vítima da covid-19, ficamos consternados pela dor. Tivemos esse sentimento de revolta. Se tivesse sido vacinado, não teria morrido. Todo dia perdemos um irmão de pista e chegou um ponto em que a insatisfação ficou muito grande. Se pegarmos desde que a covid-19 se instalou, não entrou em nenhum tipo de abono, auxílio, não paramos, não temos isenção de impostos... e somos quem mais carrega doentes, indo e vindo de hospital, levando as pessoas para seus trabalhos e passando por esses riscos", declarou Evaldo Calderaro, um dos organizadores do ato.

A categoria pede mais amparo do Governo do Estado e de prefeituras, para que sejam sensibilizados em buscar vacinas para esse públicl. "Todo dia estamos chorando uma morte e sem saber se quando sairmos para rodar, vamos voltar para nossas famílias", disse Evaldo.