Motorista bate em mureta de elevado na av. Júlio César e é socorrido em Belém

Um motorista precisou ser socorrido após colidir frontalmente com a mureta do elevado Daniel Berg, na avenida Júlio César, na manhã deste sábado (6), em Belém. O acidente ocorreu pouco depois das 8 horas e o condutor teria perdido o controle ao bater de frente na lateral de alvenaria. A identidade da vítima é desconhecida. O carro teve a parte dianteira parcialmente destruída por conta do impacto da colisão.

Ao que tudo indica, apenas o motorista estava dentro do automóvel, modelo Honda City prata, no momento em que o acidente ocorreu. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e está no local prestando os primeiros socorros ao motorista, que deve ser encaminhado até uma unidade hospitalar.

Uma guarnição da Polícia Militar também foi acionada e está no trecho, assim como uma equipe do Corpo de Bombeiros, que auxilia no resgate da vítima.