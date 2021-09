Motociclistas lideram infrações no mês de agosto, aponta Semob

Os motociclistas foram considerados os mais imprudentes e os que mais infringiram as normas de trânsito no último mês de agosto, segundo dados divulgados pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB). Conforme o órgão, no primeiro mês de fiscalização mais coercitiva na cidade, foram realizadas 2.151 autuações, das quais 791 foram aplicadas contra os motoristas habilitados na categoria A, ou seja, que conduzem motocicletas - o que representa 36,77%.

As infrações foram as mais variadas, mas a predominância ficou para flagrantes de condução sem capacete, com 433 das ocorrências. Na avenida Augusto Montenegro, em frente ao conjunto Natália Lins, no bairro do Mangueirão, não é difícil perceber por qual motivo as multas deste tipo são as campeãs. O número de motociclistas que trafegam sem o uso do principal item de segurança é grande e os flagrantes de infrações deste tipo são incontáveis.

Mototaxista em um ponto bem em frente ao residencial, Maicon Silva, de 30 anos, justifica a ação, a menos pelo ponto de vista da categoria. "Muitas vezes, são os próprios passageiros que não querem usar o capacete, principalmente quando pegamos corrida aí pra dentro da Cabanagem. Eu, por exemplo, só trago o meu pra cá porque o passageiro só usa capacete quando a corrida é pra longe. Quando temos corridas mais pro centro, eles já sabem que só com o capacete, aí realmente tem que ter", revela ele, que alega que, em casos deste tipo, a única medida de segurança tomada é seguir com a velocidade reduzida.

Apesar disso, ele explica que a maior parte dos mototaxistas evita ao máximo, quando pode, infringir as normas de trânsito. "Multa é prejuízo pra gente. A gente tá trabalhando. É a nossa opção de trabalho enquanto estamos desempregados", pontua.

Trabalhando com delivery há 11 meses, Murilo Silva, de 19 anos, conta que costuma tomar todas as precauções necessárias com a motocicleta que tem lhe garantido o sustento. "Sempre procuro deixar a manutenção da moto em dia. Observo a corrente, os freios, por exemplo. Antes de vir trabalhar, sempre verifico se o freio está funcionando, porque às vezes ele não está tão bom, então sempre tem que ficar verificando, assim como a corrente", detalha ele, que afirma manter sempre o uso de capacete.

Murilo revela que, desde que tirou a carteira de habilitação, não tomou nenhuma multa sob a motocicleta - apenas com carro, e por excesso de velocidade. Mesmo assim, o jovem confessa que tenta conciliar o desafio de fazer as entregas com a agilidade que os clientes exigem, mantendo o cuidado no trânsito. "Como a gente trabalha com delivery, a gente sempre tem um cliente esperando. Então a gente sempre costuma andar na faixa de 50 a 60km/h. É perigoso, porque em alguns lugares a gente acaba andando acima da velocidade em alguns locais, mas graças a deus nenhuma multa e nenhum acidente", pontua.

Ranking

Coordenador de Operação e Fiscalização de Trânsito (COFT) da SeMOB, Elias Jardim explica que trafegar sem o uso de capacete é uma infração gravíssima, segundo o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), passível do recolhimento do documento de habilitação como medida administrativa e a penalidade é multa de R$ 293,47, 7 ponto da CNH e a suspensão do direito de dirigir. No primeiro semestre, a ação da fiscalização de trânsito foi mais educativa, o que mudou desde o último mês. “A partir de agosto, a fiscalização está sendo mais coercitiva”, explicou o coordenador do COFT.

O retorno indevido por cima da faixa de pedestre; transporte de criança menor de 7 anos e sem observância às normas de segurança estabelecidas pelo CTB; o uso de capacete sem os óculos de proteção; transporte passageiro fora do assento e uso calçado que não se firme no pé e comprometa a utilização dos pedais, também foram autuações realizadas neste período, aponta Jardim.

No ranking, dirigir manuseando, segurando e falando ao celular ocupou a segunda colocação com 118 multas, seguido de estacionamento no passeio, com 113; estacionar em fila dupla, com 91 autuações; transitar e estacionar em ciclofaixa com 60 e 21 autuações, respectivamente.