Motociclista morre após colidir com ônibus na Cidade Velha

Na manhã desta quinta-feira (2), um motociclista morreu após ter colidido com a traseira de um ônibus da linha Marambaia Ver-o-Peso, na Avenida 16 de novembro, ao lado da praça Felipe Patroni, no bairro da Cidade Velha. O homem, identificado como Flávio Ferreira Guimarães, estava sem capacete e aparentemente perdeu o controle do veículo. Ele morreu na hora.

Segundo o motorista do ônibus, que não quis se identificar, o transporte já estava praticamente vazio e ninguém se machucou no acidente. Porém, quando ele parou para tentar analisar a situação, dois rapazes se aproximaram para conversar e um deles, em um momento de distração, entrou no ônibus e tentou furtar sua mochila. A Polícia Militar chegou rapidamente e conseguiu pegar os dois rapazes.

Por conta de um cadáver encontrado no início da manhã na Rodovia Arthur Bernardes, peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), até às 8h, não haviam chegado ao local do acidente. A PM isolou a área e a Semob interditou o trecho.

Matéria em atualização.