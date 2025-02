Motoboy Diego Rosa reclama de radar mal sinalizado na avenida Magalhães Barata, em Belém

Na avenida Magalhães Barata, próximo à travessa 9 de Janeiro, no bairro de Nazaré, em Belém, condutores vêm reclamando de um radar mal sinalizado. O equipamento está atrás de uma mangueira, junto com a placa que marca o limite de velocidade da via. Um dos condutores que se sente prejudicado com essa situação é o motoboy Diego Rosa.

Diego Rosa conta que trabalha como motoboy todos os dias e, frequentemente, trafega pela avenida Magalhães Barata. Ele diz que descobriu a existência do radar da pior maneira:

"Logo no começo, fui multado. Não percebi o radar. Como a gente passa direto por aqui, eu comecei a notar que tinha um radar aqui".

Instrumento que monitora a velocidade dos condutores na via está localizado atrás de uma árvore, junto com a placa. (Reprodução / Raoni Joseph)

O equipamento está localizado bem próximo a uma das mangueiras que compõem a arborização tradicional da avenida Magalhães Barata. O tronco do vegetal é largo e acaba encobrindo a estrutura que sustenta o radar. Nela também há uma placa, informando que a velocidade máxima da via é de 50 km/h. Entre a árvore e o radar existe, ainda, um poste de eletricidade.

Com essa posição desfavorável para quem conduz veículos no sentido da vida, o motoboy Diego Rosa questiona o propósito desse instrumento de monitoramento:

"Sobre esse radar escondido, eu não sei se eles usam esse radar pra educar as pessoas ou realmente multar as pessoas, porque, escondido, não tem sinalização nenhuma, eu creio que eles usam isso aí mais para multar as pessoas".

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e aguarda um posicionamento sobre a situação.

