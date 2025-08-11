'Motirõ' debate sobre cultura ancestral e popular com especialistas na UFPA, em Belém

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) realizará o quarto encontro do programa “Motirõ” no dia 14 de agosto de 2025, às 9h, no Centro de Eventos Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará (UFPA). Com o tema “Cultura ancestral e popular: floresta em pé e a sobrevivência dos mitos”, o debate será liderado pelos especialistas Milton Cunha, Luiz Simas e a pajé Zeneida Lima e propõe discutir o papel da cultura ancestral e popular na preservação das florestas e das identidades coletivas. A discussão será transmitida ao vivo pelos canais da Fadesp no Instagram e no YouTube.

Nesta edição, o evento convida o público a reconhecer a floresta como lugar de memória, imaginação e pertencimento. Além disso, o debate abordará a preservação da floresta para além da biodiversidade, como também um compromisso com a diversidade cultural. O evento é inspirado na palavra “motirõ”, de origem tupi-guarani, que designa um grupo que se reúne para construir ou colher algo coletivamente.

O programa reúne especialistas e lideranças nos debates para discutir os desafios ambientais e sociais da atualidade, com foco na Amazônia, seus povos, saberes e modos de vida. Neste ano, o evento será liderado pelos seguintes nomes que são destaque da cultura e da resistência popular no Brasil:

Luiz Antonio Simas : historiador, professor, escritor e compositor. É referência nacional nos estudos sobre cultura afro-brasileira, religiosidade e samba. Criador do projeto Ágoras Cariocas, é reconhecido por articular saberes acadêmicos com territórios populares.

: historiador, professor, escritor e compositor. É referência nacional nos estudos sobre cultura afro-brasileira, religiosidade e samba. Criador do projeto Ágoras Cariocas, é reconhecido por articular saberes acadêmicos com territórios populares. Zeneida Lima : pajé, escritora e educadora. Natural de Soure (PA), é considerada uma das maiores vozes da espiritualidade amazônica, com forte atuação na valorização dos saberes tradicionais e dos encantamentos da floresta. É fundadora da Instituição Caruanas do Marajó.

: pajé, escritora e educadora. Natural de Soure (PA), é considerada uma das maiores vozes da espiritualidade amazônica, com forte atuação na valorização dos saberes tradicionais e dos encantamentos da floresta. É fundadora da Instituição Caruanas do Marajó. Milton Cunha: acadêmico e carnavalesco. É doutor em Letras, formado em Psicologia, e desenvolve pesquisas sobre estética carnavalesca e cultura popular brasileira.

Organização

O encontro integra o programa Motirõ, uma iniciativa da Fadesp direcionada ao letramento socioambiental e à educação ecológica para a comunidade de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). O programa está alinhado às ações preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025. O evento é realizado pela Fadesp e pela UFPA, além de contar com o apoio da Ciência e Vozes da Amazônia na COP 30.

SERVIÇO

Cultura ancestral e popular: floresta em pé e a sobrevivência dos mitos

Data: 14 de agosto de 2025.

Local: Centro de Eventos Benedito Nunes (UFPA).

Horário: Credenciamento às 8h | Início às 9h.

Entrada: gratuita.

Retirada de ingresso: neste link.