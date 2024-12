Mostra ‘(RE)encontros’ é aberta ao público nesta quarta-feira em Belém pelos 50 anos da Unama

A exposição (RE)encontros, com abertura nesta quarta-feira (11), comemora os 50 anos da Universidade da Amazônia (Unama) com produção artística que marca a identidade da instituição. Com obras do acervo da instituição, a mostra aberta ao público na Galeria Graça Landeira, na universidade, destaca a diversidade e a preservação da memória visual de múltiplas gerações, ao refletir as transformações da arte contemporânea no diálogo entre Belém e a produção nacional.

(RE)encontros é resultado do trabalho coletivo de curadoria de uma disciplina da turma concluinte do 8º semestre do Curso de Artes Visuais que pesquisou o acervo de arte em diversas aulas realizadas na reserva técnica da instituição sob coordenação do Prof. Mariano Klautau Filho e assistência da mestranda Yasmin Gomes. A seleção das obras e conceito curatorial foram realizados exclusivamente pelos alunos por meio de levantamento de dados técnicos e históricos, análise das obras e produção de textos para melhor conceber o conteúdo da mostra.

Segundo o texto curatorial, assinado coletivamente pelo grupo de alunos, “cada obra é como uma reminiscência, revelando mudanças estéticas e sociais, enquanto constrói uma ponte entre o passado e o presente, convidando o público a refletir sobre a condição humana, o significado da arte tanto no cotidiano quanto nas abstrações que nos cercam, apontando também para a relação com a psicologia das cores, que aparece como um dos pontos de ligação entre as obras”.

Processo

As questões relativas às cores, identificadas como primárias, formam um dos eixos percebidos no processo de seleção, o que poderá ser observado no espaço da exposição. Desde a fotografia incisiva de Luíz Braga, em Asa, Trapezista e Corredor (2001), que captura a ação e a energia do movimento humano, até a série Paisagem Desabitada (2006), de Fábio Okamoto, que evoca a solidão e a ruína do espaço urbano.

Somam-se às obras do acervo, o trabalho atual de cinco artistas professores, especialmente convidados para a mostra por marcarem a primeira geração da Universidade da Amazônia: Rosângela Britto, Sanchris Santos, Jorge Eiró, Alexandre Sequeira e Emanuel Franco, este último a figura central das Artes Visuais da instituição que comandou a Galeria Graça Landeira e o Salão Pequenos Formatos durante décadas.

Serviço

(RE)encontros - UNAMA 50 ANOS – Coletiva Acervo e Artistas Convidados

Local: Museu de Arte da Universidade da Amazônia - Galeria Graça Landeira, na avenida Alcindo Cacela, 287

Abertura: 11 de dezembro, quarta-feira às 19h

Período de exibição: De 11 de dezembro de 2024 a 30 de março de 2025

Horário de visitação: das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira