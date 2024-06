'Mostra Nativa': show revela sonoridades da periferia de Belém no Schivasappa

É na periferia das cidades que muita gente mora e produz cultura, aproveitando saberes regionais (muitas vezes a partir de pessoas que vêm do interior para a capital) e de influências de outros centros do Brasil e do mundo. Assim, sonoridades pulsam dia e noite em bairros periféricos de Belém do Pará, e essa produção sonora vai poder ser conferida pelo público na "Mostra Nativa" nesta terça-feira (25), às 20h, no palco do Teatro Margarida Schivasappa, no Centur.

Essa Mostra, projeto do Coletivo Outros Nativos, divide o palco do Teatro Margarida Schivasappa, com o show "Blues na Cidade das Mangueiras", do gaitista Val Fonseca e Harmonica Blues Band.

Os artistas Álvaro Jr., Bárbara Alves, Fartura Flame, MC Believe e a banda Nicobates e Os Amadores estarão representando a periferia de Belém neste musical que promete ser uma grata surpresa ao público de Belém.

O evento faz parte do projeto Cultura Livre, da Fundação Cultural do Pará. O Coletivo ON é uma Associação formalmente constituída por artistas, produtores e comunicadores que existe há quatro anos e tem mais dois anos atuando como coletivo informal na periferia de Belém. Mais especificamente, no Distrito Administrativo da Sacramenta (Dasac), que inclui os bairros da Pedreira, Barreiro, Telégrafo e Maracangalha, além da própria Sacramenta.

Sons daqui

Álvaro Jr. é um compositor que cresceu em Cachoeira do Arari, no Marajó, e mora no bairro do Barreiro. Já compôs músicas para a banda Xeiro Verde e outros artistas populares. Álvaro está divulgando o EP “Realidade ou Matrix?!”, lançado no final do ano passado pelo projeto Incubadora Outros Nativos, com músicas que vão do rap ao pop, passando pela música regional com uma qualidade sempre de alto nível.

Álvaro Jr.: divulga o EP “Realidade ou Matrix?!” (Foto: Elielton Alves /Mostra Nativa)

Já Bárbara Alves viveu a infância na Vila de Porto Salvo, em Vigia, e voltou para a Sacramenta, antes do bairro ser desmembrado e sua rua ser incluída no bairro da Pedreira. Ela aprendeu flauta transversal aos 9 anos de idade e desde então não parou mais de tocar e cantar. Ela divulga o single “Num som que me leve”, com composições dela, de Nicobates, Augusto Hijo e Marcos Campelo, em estilo MPB e carimbó.

Fartura Flame, por sua vez, tem conquistados fãs dentro e fora do estado com seu rap, pop e soul cheio de swing e carisma. O single “No Calor de Belém”, lançado recentemente pelo mesmo projeto, trouxe as faixas “Danielly” e “Rei”. Essas duas faixas fizeram com que o cantor da Sacramenta foi convidado para fazer uma participação especial no próximo disco do inglês Greg Koffi Brown, que divulga o afrobeat pelo mundo afora.

MC Believe, artista trans que nasceu Brenda Believe, vem encantando as pessoas em shows na periferia – em bairros como a Maracangalha, o Telegrafo e o Guamá. O seu trabalho é uma mistura de funk e arrocha realçado por uma performance que inclui coreografias e dançarinos. Ele lançou recentemente o EP “Não Vou me Iludir”, com quatro faixas, incluindo um funk estilo Brasil 2000, um pop soul, um arrocha misturado com brega e um rap reggae.

MC Believe: músicas do EP “Não Vou me Iludir” (Foto: Elielton Alves / Motra Nativa)

Rock e blues

A banda Nicobates e Os Amadores e o bluesman Val Fonseca e Harmonica Blues Band vão garantir rock e blues para o público no show. Val Fonseca é um dos roqueiros da velha guarda de Belém, tendo sido vocalista da Falsos Adeptos nos anos 1990, banda de Icoaraci que participou inclusive da primeira edição do histórico Festival Rock 24 horas. Recentemente, ele lançou o seu primeiro álbum solo intitulado “Blues na Cidade das Mangueiras”.

Já Nicobates e Os Amadores, formada pelo ex-guitarrista da banda Norman Bates, divulga seu mais recente trabalho que é o EP “Mediatical Blues”. “O espetáculo será no estilo ‘Terruá Pará’, com uma banda base de músicos muito bons e os cantores se revezando no palco. Teremos também dançarinos. Já o Val Fonseca faz um show a parte com a sua própria banda”, explica o músico que também é diretor artístico do espetáculo.

Ainda haverá a participação de jovens e adolescentes do projeto Incubadora Outros Nativos, desenvolvido com patrocínios eventuais e financiamento coletivo da comunidade.

Os espetáculos foram premiados em 2023 pelo edital Cultura Livre da Fundação Cultural do Pará (FCP) e os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla ou diretamente na bilheteria do teatro. Pessoas com carteira da Associação Paraense de Pessoas com Deficiência (APPD) terão acesso gratuito ao Teatro, assim também como alunos de escola pública.

Serviço:

"Mostra Nativa"

Álvaro Jr., Bárbara Alves, Fartura Flame, MC Believe,

Nicobates e Os Amadores e Val Fonseca.

Dia 25 de junho de 2024 – Terça-Feira às 20h

No Teatro Margarida Schivasappa – Centur

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, 650 – Batista Campos – Belém-PA.

Ingressos: R$ 20 na hora / R$ 15 (antecipado)

Informações: (91) 98168 7474