Mosqueiro comemora seus 126 anos com serviços 

A Prefeitura de Belém e a Agência Distrital de Mosqueiro (Admos) organizaram uma agenda de ações e serviços médicos e sociais para comemorar os 126 anos da ilha, distrito da capital paraense, nesta terça-feira (6). As atividades começaram cedo com grande adesão de moradores. Até o meio-dia, mais de duzentos atendimentos haviam sido realizados. Com informações da Agência Belém.

“Muito bom esse atendimento para nós, aqui mesmo em Mosqueiro, que, aliás, está muito tranquilo. Estou muito feliz por ter vindo morar aqui”, disse sobre a programação desta terça-feira, Laura Leonor Mercês, 71 anos, que há sete anos mora na ilha.

A programação especial de aniversário de Mosqueiro contou com a participação das secretarias municipais de Saúde (Sesma), e de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh).

Entre as ações, em frente à praia do Chapéu Virado, foi montada a "Tenda da Cidadania", onde há a aplicação de vacinas contra a gripe Influenza H1N1, a realização de testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/Aids), e ainda é possível retirar vias de documentos pessoais como carteira de trabalho digital, de identidade e registro de nascimento.

“É uma integração de serviços direcionados ao bem estar da nossa comunidade mosqueirense, que por muitos anos ficou carente desse tipo de atendimento e que, agora, com apoio do prefeito Edmilson Rodrigues estamos resgatando e oferecendo mais dignidade a todos”, explicou a gestora da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos), Vanessa Egla.

Entre os serviços ofertados, o de maior procura foi o de retirada de documentos pessoais e a carteira de trabalho. A dona de casa, Maria do Socorro Leal, aprovou a programação. “Está tudo bonito porque a prefeitura se preocupou em trazer atendimento na área da saúde pra nós. Eu vou me vacinar, sim”, enfatizou ela.

A Sesma disponibilizou 500 doses da vacina H1N1, que segundo Tamara Bentes, da coordenação da vacinação, protege contra o vírus Influenza, causador da gripe que, nesta época do ano, atinge milhares de pessoas.

Outra ação preventiva foi dos testes rápidos IST/Aids. A coordenação de Referência Técnica IST/Aids, da Secretaria Municipal de Saúde, informou que os testes apresentam resultados em 20 minutos, e dependendo do resultado e da IST, o paciente é orientado a buscar tratamento.

Também houve a emissão de carteira de meia-passagem estudantil e o passe sênior. A Superintendência de Mobilidade Urbana (SeMOB) está na Escola Abel Martins, no bairro de Carananduba, com a Feira da Agricultura Familiar, com apoio da Secretaria Municipal de Economia.

De acordo com a Prefeitura de Belém, ainda nesta terça-feira, o prefeito Edmilson Rodrigues entregaria as reformas da Especializada em Saúde da Família (ESF) do Furo das Marinhas e da Unidade Municipal de Saúde de Carananduba. Também estava prevista na programação a inauguração do Centro Multicultural, na Praça da Matriz e, à noite, a entrega do novo caramanchão do Chapéu Virado, um dos símbolos de Mosqueiro.

Mabe exibe a Exposição Mosqueiro: cantos de Amor

A Agência Distrital de Mosqueiro em parceria com a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), e o Museu de Arte de Belém (Mabe), apresenta a Exposição Mosqueiro: cantos de Amor", mostra inaugural do Centro Multicultural Solar das Artes, novo espaço que abriu ao público, nesta terça-feira de aniversário.