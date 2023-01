Mosqueiro terá reforço na frota de ônibus em todos os finais de semana de janeiro, garante Semob

A ilha de Mosqueiro terá um reforço na frota de ônibus aos domingos e segundas-feiras de janeiro (até 30). A informação é da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), divulgada nesta quarta-feira (11). A proposta é por conta do aumento do fluxo de visitantes, devido ao período de férias escolares. A medida já vale para os próximos dias 15 e 16. Os horários especiais serão das 16h50 às 23h de domingo e das 6h20 às 12h15 de segunda.

Para a operação de reforço da frota, a saída será do ponto final do Terminal Maracajá, em Mosqueiro. Não há reforço específico para saída de Belém rumo à ilha. O valor da tarifa para Mosqueiro é de R$ 6,40, sendo a meia-passagem R$ 3,20. Todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas nas linhas municipais. Agentes de transporte da Semob deverão fiscalizar o reforço.

Caso haja algum problema, como falta de veículos e demais problemas no atendimento, a Semob orienta o usuário a formalizar denúncias à Ouvidoria, pelo site da Semob, acessando a aba da Ouvidoria, pelo e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou pelo WhatsApp (91) 98415-4587.

"É importante informar a data, hora, local, o código alfanumérico (número que fica na lateral e parte traseira do ônibus) e relatar a situação denunciada, para que os agentes de transporte possam identificar empresa e operadores, averiguar a denúncia e tomar providências", explica a superintendência.