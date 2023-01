Linhas de ônibus terão desvio de rota durante as comemorações do aniversário de Belém; saiba quais

O trânsito no entorno do complexo Ver-o-Peso e da Praça Dom Pedro II ficará provisoriamente interditado para a realização das festividades do aniversário de Belém nesta quarta-feira (11) e quinta-feira (12). O evento será promovido pela Prefeitura da capital.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) determinou o desvio temporário dos itinerários das linhas de ônibus que trafegam no trecho citado da seguinte maneira:

Sentido Centro

As linhas que operam na avenida Marechal Hermes, av. Boulevard Castilhos França, av. Portugal, rua Ignácio Guilhon e av. 16 de Novembro, o trajeto será pela:

av. Marechal Hermes (pista direita),

trav. Piedade,

av. Castilhos França,

Estação Waldemar Henrique,

av. Presidente Vargas,

av. Serzedelo Corrêa,

av. Conselheiro Furtado,

av. Padre Eutíquio,

rua João Diogo e av. 16 de Novembro, a destino.

As linhas UFPa. – Ver-o-Peso e Estação Marex - Arsenal, seguirão pela:

av. Marechal Hermes (pista direita),

av. Marechal Hermes (pista esquerda),

av. Pte. Vargas,

av. Serzedelo Corrêa,

av. Conselheiro Furtado,

av. Padre Eutíquio,

rua João Diogo e av. 16 de Novembro, a destino.

A linha UFPa. – Centro Histórico, fará:

rua dos Mundurucus,

av. Pe. Eutíquio,

rua João Diogo,

av. 16 de Novembro,

av. Almte. Tamandaré,

tv. São Francisco,

rua Arcipreste Manoel Teodoro,

av. 16 de Novembro,

av. Conselheiro Furtado e av. Roberto Camelier, a destino.

As linhas Marex – Felipe Patroni, Jardim Sideral – Praça D. Pedro II, no sentido Centro – Bairro, farão: