Projeto Pará Live faz homenagem ao aniversário de Belém, com show gratuito no Theatro da Paz

A capital paraense completa 407 anos nesta quinta-feira (12) e o público vai ganhar um presente muito especial do projeto Pará Live, que em sua terceira edição, realiza, nesta terça-feira (10), um show celebrar o aniversário de Belém. Pelo palco do Theatro da Paz, desfilarão nomes que já passaram pelas outras edições do projeto, como Pedrinho Cavallero, Félix Robatto, Jade Lima, Jorginho Gomes, Layse e Raidol. A entrada será aberta ao público, que poderá retirar os ingressos na bilheteria do Theatro, no dia do evento, terça-feira, a partir das 17h.

O projeto Pará Live surgiu durante a pandemia de Covid-19, como uma forma de abrir espaço para os artistas que precisavam continuar trabalhando, ainda que de maneira virtual. Nesta edição, ele volta aos palcos presenciais, levando artistas paraenses para grandes teatros da cidade. A Equatorial Pará é a patrocinadora do evento. O primeiro show desta edição ocorreu no último dia 20 de dezembro, com nomes escolhidos pela curadoria do projeto, como Keila, Jeff Moraes, Arthur da Silva e Nosso, no palco do teatro Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas.

Segundo a produtora Lany Cavaléro, o Pará Live foi criado para garantir um espaço aos artistas afetados durante o período de isolamento social, decorrente da pandemia de Covid-19. “Agora, o Pará Live chega a sua 3ª edição, ampliando sua atuação para levar para dentro dos grandes teatros da capital paraense moradores dos bairros periféricos de Belém, que são os convidados da plateia presencial dos espetáculos”, detalhou a produtora. O convite para as apresentações é feito por meio de uma parceria da organização do evento com a Associação Civil Pará Solidário e a ONG No Olhar. Além disso, o público interessado também poderá assistir às apresentações. Vagas estarão disponíveis até a lotação do teatro.

O artista Kevin Kennedy, que já participou do projeto, destaca que “estar no Pará Live logo no início de 2023 é um presente de ano novo. É de uma importância gigante, como artista independente, e LGBTIQIA+, ocupar espaços, estar em um teatro, cantando minhas músicas, a música feita na Amazônia, porque isso movimenta a nossa cena, estou muito feliz porque a gente precisa ocupar esses espaços”, relatou o artista.

Vale destacar ainda que os dois primeiros shows e o show desta terça-feira vão gerar os quatro programas dessa terceira temporada do projeto. Eles serão veiculados na TV Cultura do Pará e nas mídias digitais da Equatorial Pará nos dias 13, 20 e 27 de janeiro e 03 de fevereiro, sempre às 19h30.

O Pará Live é um festival de música paraense em formato de programa com apresentações ao vivo gravadas na casa dos artistas paraenses envolvidos e transmitidas nos canais do Youtube e Facebook do projeto. Uma forma desenvolvida durante a pandemia para levar cultura e alegria para os paraenses de maneira segura, além de incentivar a cadeia produtiva da cultura, que é uma das áreas mais afetadas pela pandemia, certamente a última a retomar à normalidade por ter em sua essência, a reunião de um grande público.



Agende-se

Terceiro show da 3ª edição do Pará Live (Homenagem para Belém)

Data: 10/01

Hora: 19h30

Local: Theatro da Paz

Entrada gratuita

Ingressos podem ser retirados pelo público no dia do evento, a partir das 17h