Mosqueiro terá mais ônibus neste feriado prolongado, diz Semob

A Superintendência Executiva de Mobilidade de Belém (Semob) comunica que determinou o acréscimo de até 10 ônibus para a linha 970 – Mosqueiro / São Brás, no período de 21 a 25 desta semana. Segundo a Semob, com o acréscimo, o intervalo médio entre as viagens é estimado de 15 minutos entre um coletivo e outro. Com informações da Agência Belém.

A operação terá início nesta quinta-feira (21), Dia de Tiradentes. O aumento no número de ônibus da linha 970 – Mosqueiro / São Brás em direção à ilha se dará a partir de 07h05 e a última viagem está prevista para às 22h20.

Na sexta-feira, 22, e sábado, 23, a circulação de veículos se dará nos mesmos horários sempre saindo da Praça Araújo Martins, em São Brás. Já em Mosqueiro, entre 21 e 23 de abril, os ônibus sairão do distrito diariamente às 9h15 e a volta está prevista para as 18h10.

No domingo, 24, os ônibus partem do balneário à tarde, a partir das 13h50, e o serviço segue até às 22 horas. Na segunda-feira, 25, a saída dos veículos iniciará às 6h45 e às 14h45 se encerra a operação de reforço. O ponto terminal se encontra na rua Pratiquara, entre rua Francisco Xavier Cardoso (6ª Rua) e rua Veiga Cabral (7ª Rua).

O valor da tarifa para Mosqueiro é de R$ 6,40, sendo a meia passagem a R$ 3,20 e todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas.

A Semob também divulgou que intensificará a fiscalização do serviço de transporte, identificando e ajustando qualquer problema ou irregularidades na operação das linhas de ônibus, principalmente, a oferta de veículos e o cumprimento dos horários estipulados, conforme estabelecido em ordem de serviço.

A Coordenadoria de Transportes Especiais (Cote) vai intensificar a orientação e fiscalização no transporte hidroviário. Os agentes de transporte vão organizar as filas, orientar o embarque e desembarque de passageiros e a obediência ao protocolo sanitário nos trapiches Chico Sampaio, em Outeiro, e de Icoaraci, além do terminal hidroviário Ruy Barata, localizado na Praça Princesa Isabel, além de equipes em rondas pela ilha de Outeiro.