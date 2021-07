Mosqueiro tem demanda intensa no último sábado de julho

Na manhã deste sábado (31), o último do veraneio 2021, a demanda por Mosqueiro podia ser medida no tamanho da fila para embarque nos ônibus, que partem lotados em direção à ilha distrito de Belém. Curiosamente, o Terminal Rodoviário de Belém, a alguns metros da praça Araújo Martins, onde a fila se forma para curtir a Bucólica, amanheceu esvaziado. Um movimento bem menor do que o esperado para a data.

Desde a noite desta sexta-feira (30), a praça Araújo Martins já estava com longas filas esperando uma vaga nos ônibus para Mosqueiro. A linha Mosqueiro-São Brás vai contar com 36 ônibus atendendo ao terminal da linha Mosqueiro, em São Brás, até domingo (1º). O transporte na ilha também contará com a inclusão de 11 veículos na frota operacional das linhas internas que circulam no balneário, denominadas de transporte suplementar.

Amanda Santos, 24 anos, disse estar ansiosa para chegar na praia do Chapéu Virado, em Mosqueiro, com os amigos. Ela conta que eles saíram de casa, por volta das 8h30, e decidiram ir via linha convencional para economizar dinheiro. O objetivo principal dos três amigos e curtir os últimso dias das férias escolares.

“Nós pretendemos voltar só na segunda-feira. Já tínhamos ido pra Mosqueiro semana passada, mas por causa dos compromissos tivemos que voltar. Dessa alugamos um kitnet onde vamos ficar, queremos nos divertir bastante e pegar aquela cor do Verão”, contou a jovem.Agentes da Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob) informam que neste sábado, das 4h45 às 8h50, foram realizadas 35 viagens, saindo num intervalo de 10 minutos, Nesse período, cerca de 1.400 pessoas estiveram na parada de ônibus.

Inaugurada neste mês de julho, a nova linha Outeiro/Brasília – São Brás vai manter a frota de 33 veículos para este fim de semana. Agentes de transporte da Semob darão continuidade à fiscalização do serviço prestado, identificando e ajustando qualquer problema ou irregularidades na operação das linhas de ônibus para melhorar o fluxo de veículos e cumprir os horários estipulados. Estão previstas rondas e a fiscalização em pontos fixos neste fim de semana em São Brás, Outeiro e Mosqueiro.

Já o Terminal Rodoviário de Belém experimentou a calmaria neste sábado (Elivaldo Pamplona / O Liberal)

Movimento fraco no Terminal Rodoviário de Belém

Por volta das 9h30, o fluxo de passageiros no Terminal Rodoviário de Belém era fraco. Jorge Siqueira, fiscal da Sinart, explicou que a movimentação de embarque obedece a horários especificos. Ele diz que os picos ocorrem às 8h30, 14h e termina com a última saída de ônibus de viagem às 22h.

Adna e Sarah acabaram perdendo a chance de sair mais cedo, mas isso não atrapalhou os planos de curtir o finzinho do veraneio (Elivaldo Pamplona / O Liberal)

As irmãs Adna Rebelo, 19 anos, e Sarah Vilhena,18 anos, chegaram atrasadas ao terminal. Elas contaram que gostariam de ter saído cedo, mas acabaram passando do horário que tinham marcado. “Acabamos dormindo além da conta e nos atrasamos, mas pelo menos vamos pegar o ônibus de forma mais tranquila já que tem poucas pessoas agora. Estamos indo pra a casa de uns amigos em Colares”, contou Adna.