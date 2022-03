Mosqueiro tem 13 pontos com risco de erosão e deslizamento de encostas

As chuvas torrenciais que caem nesta época do ano sobre a região amazônica têm provocado erosão e deslizamentos em encostas de Mosqueiro, em Belém. Um levantamento do Serviço Geológico do Brasil constatou que 13 áreas do distrito possem alto ou muito alto risco geológico. No dia 10 de janeiro de 2022, acidentes dessa natureza foram registrados em três pontos da ilha, são eles: praia Grande, comprometendo parte do calçadão da área; praia do Bispo; e na Alameda Capri, próximo à praia do Farol. Enquanto habitantes da região temem por maiores desastres, o poder público viabiliza vistorias, interdições e articula soluções para o problema.

Erick Santos, 50 anos, é caseiro em uma residência localizada na Alameda Capri, na praia do Farol, situada em um dos locais onde ocorreram os acidentes registrados no começo deste ano. Ele conta que parte do muro de arrimo - contenção que serve para suportar a terra e isolar o terreno - cedeu, atingindo parcialmente o muro da casa de veraneio onde o homem trabalha, colocando em risco também a estrutura de uma outra habitação. Ambas estavam desocupadas no momento da queda.

“O deslizamento ocorreu há cerca de dois meses. Além da estrutura de concreto, uma grade de proteção e algumas árvores pequenas vieram abaixo. A encosta tem cerca de cinco metros de altura. Graças a Deus não passava ninguém no local, certamente teriam morrido. As duas casas estão desabitadas, elas recebem pessoas que vêm para passar um feriado ou o verão aqui em Mosqueiro. O meu patrão ficou muito preocupado porque a estrutura da casa dele ainda corre risco de cair, podendo até atingir quem passar perto do local”, disse o caseiro.

Em um outro ponto afetado, localizado num trecho da avenida Beira Mar, na Praia Grande, a preocupação dos donos de residências e pessoas que trafegam na área também é constante. Parte da pista onde trafegam veículos, ciclistas e pedestres veio abaixo, junto com uma grande árvore, areia e pedras. A via é muito próxima da praia, banhistas costumam caminhar e nadar no local. Walberson Baars, 41 anos, morador do distrito, pedala todos os dias pela pista, agora interditada pela Prefeitura Municipal de Belém. Para ele, foi sorte de ninguém passar no local na hora do acidente.

Ciclista Walberson Baars, morador de Mosqueiro (Márcio Nagano / O Liberal)

“Seria uma tragédia com certeza. Por sorte não passava carro ou pedestre aqui e nem lá embaixo, caminhando na areia ou nadando na praia. Esses deslizamentos são muito perigosos, principalmente em época de chuva”, afirmou Walberson.

O caseiro Lourival da Silva, 73 anos, diz que a dona da residência onde ele trabalha tem ligado constantemente para saber como anda a situação na avenida Beira Mar.

Caseiro Lourival da Silva (Márcio Nagano - O Liberal)

“A dona da casa é uma senhora que mora em Belém e costuma vir para cá sempre em alguns feriados ou durante as férias de julho. Ela ficou muito preocupada, liga o tempo todo para saber se já fizeram algo. Ela teme que a pista possa abrir e atingir as residências", comentou.

Prefeitura aguarda resultado de processo licitatório para elaboração de orçamentos e projetos

Entre os meses de fevereiro e novembro de 2021, a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM), que tem as atribuições vinculadas ao Serviço Geológico do Brasil, provocada pela Prefeitura de Belém, por meio da Comissão de Defesa Civil de Belém, realizou um levantamento de áreas com alto ou muito alto risco geológico em Belém, distritos e ilhas. No distrito de Mosqueiro foram identificados 13 pontos com risco de erosão e deslizamento de encosta, localizados nas praias do Ariramba, Baía do Sol, Bispo, Farol, Murubira, Paraíso e Praia Grande. O levantamento gerou um mapa entregue pelo Serviço Geológico Nacional à Prefeitura de Belém.

Por meio de nota, a Defesa Civil informou que “em janeiro deste ano, a Comissão de Defesa Civil de Belém realizou vistorias técnicas em trechos das praias do Bispo e do Farol, em Mosqueiro, que sofreram deslizamento de encosta em razão da erosão. Os acidentes ocorreram na noite do dia 10 daquele mês”.

Ainda conforme as informações divulgadas pela Defesa Civil, na avenida Beira-Mar, na praia do Bispo, “o deslizamento de terra atingiu parcialmente um ponto comercial. Ninguém ficou ferido. Na área também está localizada uma residência onde vivem sete pessoas, entre elas, um idoso. A casa não foi atingida, porém corre risco de sofrer os impactos da erosão caso as condições ambientais, como chuvas e ventos fortes, provoquem novo descolamento de massa”, diz a nota.

O comunicado finaliza informando que um relatório da vistoria técnica foi produzido pela Defesa Civil de Belém e encaminhado para a Agência Distrital de Mosqueiro (Admos). Esse último - órgão responsável pelas atividades substantivas e objetivas da Prefeitura Municipal de Belém no âmbito do distrito - informou ter ciência das ocorrências de deslizamentos de encostas nas regiões praianas da ilha e, desde o início da gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, em janeiro de 2021. A Admos comunicou também que a agente distrital de Mosqueiro, Vanessa Egla, solicitou, dentro da sua competência, vistorias técnicas da Defesa Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) como forma de mapear o problema e buscar soluções de acordo com as necessidades.

“A Admos mantém diálogo aberto com as comunidades; ações de limpeza, em parceria com a Secretaria Municipal de Saneamento, em áreas de canais para evitar alagamentos, coleta de lixo, recolhimento de entulhos e campanhas ambientais como formas preventivas de enchentes e proliferação de vetores de doença como dengue e malária, por exemplo. A agente distrital Vanessa Egla destaca que, devido às fortes chuvas, foram registrados no mês passado deslizamentos de encostas em três pontos na ilha: praia Grande, comprometendo parte do calçadão da área; praia do Bispo; e na Alameda Capri, próximo ao hotel Farol. As áreas já foram vistoriadas pela Defesa Civil e Secretaria Municipal de Urbanismo sendo isoladas por medidas de segurança de pedestres e veículos”, finaliza o comunicado da Admos.

Já a Seurb informou, por meio de nota, que tem conhecimento da situação de prevenção de riscos das encostas, localizados nas praias do Ariramba, Baía do Sol, Bispo, Farol, Murubira, Paraíso e Praia Grande, no distrito de Mosqueiro: “As áreas já foram vistoriadas pela Defesa Civil e equipes do Departamento de Obras Civis da Seurb, sendo isoladas por medidas de segurança de pedestres e veículos. A Seurb esclarece que está aguardando o resultado do processo licitatório para elaboração dos elementos técnicos (projetos, orçamentos, etc) para apresentar aos ministérios competentes para obtenção de recursos necessários para a intervenção”.

Serviço:

Em caso de emergência em situações de erosão e deslizamento de encostas, ligue 190 para a Defesa Civil.