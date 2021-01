Mosqueiro se organiza para vacinação contra a covid-19

O distrito de Mosqueiro, distante 70 quilômetros de Belém, já começou os preparativos para a campanha de vacinação contra a covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Segundo anunciado pelo governo do Pará, a imunização no Estado começa ainda nesta segunda-feira (18).

Até o final da vacinação, a ilha – que tem cerca de 50 mil habitantes - deve receber 420 mil doses da vacina. Os grupos prioritários são os idosos com idade acima de 80 anos, profissionais da saúde, da segurança pública, índios aldeados e quilombolas da comunidade de Sucurijuquara.

Na última sexta-feira (15), uma comitiva da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) esteve na ilha visitando os hospitais de administração municipal para elaborar um relatório sobre a rede de atendimento e imunização da população.

Nas Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família, a comitiva encontrou problemas como falta de médicos, de cirurgiões-dentistas, transporte de pacientes e de logística na rede de controle e registros das vacinações.

Na Unidade de Saúde de Urgência e Emergência da Baía do Sol, os servidores relataram que há meses o local não dispõe da rede internet. O prédio do posto é antigo, com instalações apertadas, desconfortáveis e quentes. Os exames de laboratório foram deslocados à parte urbana da ilha para evitar aglomerações.

Na unidade de saúde do bairro do Aeroporto faltam servidores para atender a demanda crescente. A comitiva passou ainda pelos postos de saúde das localidades de Sucurijuquara, Carananduba, Maracajá e Furo das Marinhas.

A agente distrital Vanessa Egla solicitou ao secretário de Saúde, Maurício Bezerra, a aquisição de câmaras frias para salas de vacinação, e uma “ambulancha” para atender as ocorrências da população ribeirinha. Ela vai aguardar o relatório técnico sobre o estado físico e profissional da rede municipal de saúde para tomar outras providências.