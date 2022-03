Mosqueiro registra deslizamentos de encosta nas praias Grande, do Bispo e perto do hotel Farol

A Prefeitura de Belém confirmou, por meio da Agência Distrital de Mosqueiro, na noite desta segunda-feira (7), que houve deslizamento de encosta em três pontos na ilha de Mosqueiro. Na praia Grande, o desmoronamento de terra comprometeu parte do calçadão; e ainda houve registro de deslizes na praia do Bispo e na Alameda Capri, essa última já próximo ao hotel Farol, na praia do Farol. Não houve registro de vítimas.

De acordo com a Agência Distrital da ilha, o movimento de terras foi provocado pelas fortes chuvas ocorridas em fevereiro passado. O órgão municipal de gestão da ilha também informou que equipes da Defesa Civil de Belém e da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) realizaram vistorias técnicas nos locais.

A Agência Distrital, inclusive, informou que atendendo a recomendação da Defesa Civil, providenciou, de imediato, o isolamento das áreas citadas para resguardar a segurança de pedestres e veículos que circulam nesses locais, enquanto se aguarda o laudo do Serviço Geológico Nacional, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), para outras providências cabíveis.