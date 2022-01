Mosqueiro inicia imunização contra a covid-19 em crianças de 5 a 11 anos nesta segunda (17/01)

A população infantil, com faixa etária de 5 a 11 anos, do Distrito de Mosqueiro começou a receber as doses do imunizante da Pfizer pediátrica nesta segunda-feira (17). A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), distribuiu trezentas doses do imunizante para atender o público local. A primeira etapa da vacinação segue até esta terça (18).

Serão atendidas as crianças com comorbidades e as que têm alguma deficiência. Dois postos estão disponibilizados ao público: a Casa das Endemias, no bairro do Farol, e a Escola Municipal Maroja Neto, na comunidade do São Francisco. A partir das 9h.“Pedimos aos pais e responsáveis que não deixem de vacinar suas crianças para afastar as ocorrências graves da covid-19”, pede Ivana Farias, coordenadora de saúde do distrito.

O primeiro vacinado foi Saymon Jorge, de 10 anos, que tem autismo. Ele demonstrou coragem e ainda fez contagem regressiva até receber a picada da vacina. “Estou mais ansiosa do que ele, que, graças a Deus, está sendo imunizado, encerrando uma longa espera da nossa família. Agora estou aliviada, porque meu filho poderá voltar a escola imunizado”, disse a mãe do menino, Simone Pessa.

A vacinação na Casa das Endemias é supervisionada pelas enfermeiras Ana Caroline Silva e Aldenize Marta, ambas da rede municipal de saúde de Mosqueiro. Segundo elas, toda vacinação, seja em criança, seja em adultos, apresenta reações.

“No caso das crianças não será diferente, sendo recomendado o uso de compressas de água fria no local da aplicação em caso de dores, além de uso de antitérmico em caso de febre baixa. Caso ocorram outros sintomas, recomenda-se procurar uma unidade de saúde, mas estamos confiantes que nossas crianças de Mosqueiro vão reagir normalmente após a imunização”, disse a enfermeira Ana Caroline.