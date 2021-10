Mosqueiro e Santa Bárbara recebem Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) informa que levará a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré para uma série de visitas no município de Santa Bárbara e na ilha de Mosqueiro, na Região Metropolitana de Belém, neste sábado (30). Os dois lugares, informam os diretores da Festa, pertencem à região episcopal Nossa Senhora do Ó.

A programação envolve missas e vigílias, anuncia a DFN, e acontece há mais de 10 anos, sendo considerada oficial no calendário do Círio. "O objetivo dessas visitas é evangelizar e, também, dar a oportunidade para que os devotos desses locais prestem suas homenagens à padroeira dos paraenses'', informa o material de divulgação da Diretoria da Festa.

Tudo começará, neste sábado (30), a partir das 8h, em Santa Bárbara, onde serão visitadas as comunidades de Santo Antônio, Pau D’Arco, comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Nazaré, também, a Prefeitura Municipal, a unidade de saúde. As visitas devem se encerrar às 11h, com missa na igreja matriz de São Sebastião.

À tarde, a partir das 13h30, será a vez de Mosqueiro. A Imagem Peregrina será levada à capela do Perpétuo Socorro, no Furo das Marinhas. A programação segue em diversas capelas de Carananduba, Chapéu Virado e Ariramba, além do Hospital Geral do distrito.

Às 19h30, haverá uma missa na igreja matriz Nossa Senhora do Ó, na Vila. Em seguida, será realizado o momento “Quatro horas com Maria”, quando os católicos poderão visitar a Imagem Peregrina.

Ainda, em Mosqueiro, no domingo (31), após a missa das 6h, a Imagem será conduzida para visita na Agência Distrital da ilha. A programação será encerrada com a programação com missa no Colégio Nossa Senhora do Ó, às 8h.