Mosqueiro e Outeiro têm reforço nas linhas de ônibus até agosto

Os distritos de Mosqueiro e Outeiro ganharam um aumento na frota de ônibus para atender ao maior movimento de veranistas e moradores dessas áreas. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) iniciou o reforço temporário de veículos como parte da operação "Verão da Gente", que também vai fiscalizar os transportes públicos coletivos que transitam pelos distritos. As medidas seguem até o dia 2 de agosto.

Na linha Mosqueiro-São Brás, neste primeiro final de semana de julho, o reforço da frota foi de até 15 veículos, distribuídos conforme a demanda de passageiros. A Semob determinou que, além da empresa que faz tradicionalmente o trajeto, outras empresas que operam o sistema de transporte público de Belém disponibilizem veículos para atender ao distrito.

O horário regular da linha é a partir das 4h25 até as 22h50, com tarifa inteira de R$ 5,80, meia-passagem a R$ 2,90 e respeitando todas as gratuidades garantidas por lei. O transporte na ilha também contará com a inclusão de 11 veículos na frota operacional das linhas internas que circulam no balneário, denominadas de transporte suplementar. As linhas "Vila-Baía do Sol", "Vila-Carananduba" e "Paraíso-Vila" vão operar neste mês de 6h30 até 22h30, às sextas e sábados; de 6h30 até 22h35, aos domingos; e de 6h às 22h às segundas.

Em Outeiro, a linha “Outeiro-São Brás” ganhou reforço neste sábado (3), podendo haver um acréscimo de até 17 veículos, de acordo com a demanda apresentada pelos veranistas. O incremento no quantitativo dos coletivos ocorrerá de sábado à segunda-feira do mês, entre às 7h da manhã às 23h. A tarifa da linha urbana municipal para Outeiro custa R$ 3,60 inteira e R$1,80 a meia-passagem, além de respeitar todas as gratuidades garantidas por lei.

Os agentes de transporte da Semob também darão continuidade à fiscalização do serviço, identificando e ajustando qualquer problema ou irregularidades na operação das linhas de ônibus. Estão previstas fiscalizações e rondas em São Brás, Mosqueiro e Outeiro.

A Semob também fiscalizará o cumprimento do protocolo sanitário para covid-19 no sistema de transporte público municipal. As vistorias serão rotineiras e realizadas nos pontos finais das linhas, para garantir o número da frota, a higienização dos ônibus a cada viagem e a utilização de máscaras pelos operadores (motoristas, cobradores e fiscais).