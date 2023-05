Em um ano, mortes em sinistros de trânsito aumentam mais de 22% em Belém

O número de óbitos envolvendo sinistros de trânsito aumentou 22,41%% em Belém no período de um ano. Em 2021, foram registrados 10.315 sinistros com 116 óbitos. Já em 2022, foram 10.399 ocorrências. Desse total, 142 pessoas morreram.

Os dados são do Relatório Estatístico de Sinistros de Trânsito do Município, produzido pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a partir de informações repassadas pelo Departamento de Trânsito do Pará (Detran). Foram divulgados publicamente na noite da segunda-feira (29) e apresentados pelo setor de estatísticas da Semob no dia 16 de maio, durante a abertura da programação municipal da alusiva ao Maio Amarelo 2023, no auditório da Federação do Comércio (Fecomércio).

A falta de atenção é a principal causa de sinistros no trânsito, em Belém, segundo o relatório. No ranking das cinco principais causas de ocorrências, na capital paraense, figuram, ainda, a manobra irregular, excesso de velocidade, desrespeito à preferencial e frear bruscamente.

Principais vítimas são motociclistas

O estatístico da Semob, Diego Brandão, chamou atenção para a principal vítima no trânsito, que são os motociclistas. Apesar de ter havido uma queda de ocorrências, entre 2021 (3.399) e 2022 (2.906), houve um aumento nos casos de mortes. Em 2021 foram 55 óbitos e, em 2022, 70 motociclistas morreram no trânsito, em Belém. Um crescimento de 27,27%.

Já os pedestres ficam em segundo lugar. Houve um aumento de 301 para 356 de um ano para o outro, em ocorrências, e de 33 para 38, em mortes, seguidos por sinistro envolvendo o passageiro, que, apesar do aumento de ocorrências, caiu a quantidade de mortes. Os ciclistas figuram em quarto lugar e o condutor em quinto.

Condutas Seguras

Diante desses dados, a Semob reforçou a necessidade de adotar comportamentos seguros no trânsito, como respeitar os limites de velocidade, não dirigir sob efeito de álcool ou drogas, usar o cinto de segurança, cumprir as leis de trânsito e estar atento às condições das vias.

Segundo preconiza a Organização Mundial da Saúde (OMS), a segurança no trânsito é uma responsabilidade de todos, não apenas dos motoristas, mas também de pedestres, ciclistas e motociclistas. Nesse sentido, a Semob destacou que o respeito pelas leis de trânsito e a adoção de comportamentos seguros ao utilizar as vias públicas são imprescindíveis para evitar e reduzir sinistros de trânsito, lesões e mortes.

Essas orientações estão sendo reforçadas pela equipe de educação para o trânsito da Semob, dando continuidade à programação alusiva ao Maio Amarelo 2023, que se estenderá até esta quarta-feira (31), às 9h, com uma blitz educativa na avenida Augusto Montenegro, próximo à Rua da Marinha.