Carro usado em assalto a supermercado de Ananindeua é encontrado no Lixão do Aurá

Um carro utilizado em um assalto a supermercado de Ananindeua foi localizado no antigo Lixão do Aurá no início da tarde desta terça-feira, 23. Policiais do 30º Batalhão da Polícia Militar (PM) dizem que o veículo será devolvido ao proprietário.

Na sexta-feira, 19, um supermercado no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, foi alvo de assalto por um grupo de homens armados. Imagens do circuito de segurança do estabelecimento comercial registraram a chegada e a ação dos suspeitos.

Após estacionarem um veículo de cor preta na entrada do supermercado, quatro sujeitos desembarcam e entram no comércio já com armas em punho, anunciando o assalto. Uma pessoa parece permanecer dentro do carro.

Em outro trecho das gravações, um dos suspeitos agarra uma cliente do supermercado pelo pescoço e a faz de refém. Outras pessoas na loja se abaixam e deitam no chão. No fim do vídeo, os suspeitos aparecem voltando para o carro.

No início da tarde desta terça-feira, policiais do 30º BPM conseguiram localizar o veículo utilizado para praticar o crime. Ele foi encontrado em uma área de mata dentro do antigo Lixão no bairro do Aurá, em Ananindeua.

"Ele estava em uma área afastada da pista. Nós conseguimos localizar o veículo. Vamos localizar o dono e devolver ao proprietário original", diz o coronel Mariúba, que também afirma que as investigações prosseguem para identificar e prender os envolvidos no crime.