PC cumpre mandado de prisão contra suspeito de extorsão e roubo majorado em conjunto de Belém

A Polícia Civil do Pará cumpriu um mandado de prisão temporária contra Luiz Fernando Moraes Costa, nesta quinta-feira (25), na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Segundo as investigações da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFVA) e da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), o suspeito junto com Elder Felipe Caixas da Silva, no dia 8 de janeiro deste ano, abordaram uma pessoa em frente à casa dela, no conjunto Jaderlândia, em Belém. A vítima foi colocada dentro de um veículo e os dois circularam com ela por vias da capital cometendo novos assaltos.

Luiz e Elder exigiram que a vítima fornecesse a senha do celular, com a qual realizaram transferências de valores de sua conta bancária. Em seguida, com a pessoa até o município de Benevides, onde a abandonaram em via pública, levando dinheiro, telefone e o automóvel.

Atualmente, Luiz se encontra custodiado no sistema prisional do Estado de Santa Catarina desde o mês de abril, quando foi preso em virtude de mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo local, por conta de um outro crime da mesma natureza, ocorrido na capital paraense. Com relação a Elder, a PCPA conseguiu um mandado de prisão contra ele. Entretanto, o suspeito foi assassinado no mês passado. As autoridades não revelaram informações sobre esse crime.

As investigações estão sendo finalizadas pela equipe policial no prazo legal, para a responsabilização criminal do alvo preso. Luiz responderá por roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo, restrição da vítima e extorsão.