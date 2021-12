Morre o jornalista Paulo Roberto Souza, ex-editor de O Liberal

Faleceu na madrugada deste domingo, 12, o jornalista Paulo Roberto Souza, aos 58 anos. Ex-editor do jornal O Liberal e Amazônia, não resistiu às complicações de um hematoma subdural, e faleceu no Hospital Unimed Prime, em Belém.

Paulo vinha de um tratamento recente de câncer de medula, e chegou a passar por um transplante bem sucedido, realizado em São Paulo. Túlio de Souza, irmão do Paulo, relembra que o tratamento contra o câncer foi bem sucedido, mas recentemente, Paulo voltou a sentir dores fortes, o que constatou inflação dos vasos sanguíneos. Paulo faleceu ao oitavo dia de sua internação no hospital.

Ao longo deste domingo, 12, o jornalista estará sendo velado no Memorial Metrópole (R. Boaventura da Silva, 755, bairro do Umarizal). O corpo será enterrado às 9h de segunda-feira, no Cemitério Santa Izabel (Guamá).