Morre o jornalista Álvaro Martins, ex-colunista de O Liberal

Faleceu na noite desta sexta-feira (09), aos 78 anos, o jornalista e escritor Álvaro Martins, que atuou durante anos como colunista no jornal O Liberal. Ele estava sob cuidados paliativos na casa em que morava, em Belém, devido a uma série de progressivas degenerações vindas de micros Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC). O corpo do profissional está recebendo as últimas homenagens no Recanto da Saudade, na rua Domingos Marreiros, e será enterrado no Cemitério de Santa Isabel, localizado no bairro do Guamá, neste domingo (11).

Membro da Academia Paraense de Letras (APL) e da Academia Paraense de Jornalismo (APJ), Álvaro dedicou a vida à busca pelo conhecimento, ajuda ao próximo e é descrito por amigos próximos como um homem extremamente solidário. “Muito humano, estudioso, sempre atento a atender quem está precisando dele. O pouco que ele tinha, ele sempre estava disposto a dividir com alguém. Essa é a imagem que eu tenho tenho”, relata Linomar Bahia, também integrante da APJ.

Álvaro começou a trilhar um novo caminho no ano de 1996, quando alavancou os estudos na área da parapsicologia. Escreveu livros, se tornou membro das Academias e formou, inclusive, um grupo de conversas de escritores em uma livraria de Belém. Para a esposa do jornalista, Suzie Martins, ele foi uma inspiração. “Nunca faltou um livro ao lado da cama dele, quer seja do hospital, quer seja de casa. Eram vários tipos de leituras. Se eu pudesse transmitir o âmago dele, é a sede de conhecimento, sempre em busca do que nos interessa nas mais diversas fontes”, testemunha.

Há cerca de um ano, Álvaro estava acamado por conta dos problemas de saúde. Os cuidados paliativos que estavam sendo dados à ele tornaram o momento, em casa, mais confortável. Amigos e familiares estão reunidos no Recanto da Saudade, na rua Domingos Marreiros, para prestar as últimas homenagens. O jornalista será enterrado neste domingo (11) no mausoléu da Academia Paraense de Letras, que está situado no Cemitério de Santa Isabel.