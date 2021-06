Morre o empresário Jorge Salheb, fundador do Grupo Caçula

Morreu na tarde deste domingo, 13, em função de um ataque cardíaco fulminante, aos 92 anos, o empresário Jorge Antônio Salheb. Ele almoçava com a esposa, dona Oswaldina Penedo Salheb, de cuja mão segurava, às 13h25, ocasião em que se sentiu mal, segundo informou a família. Jorge Salheb fundou o Grupo Caçula, varejo de material de construção (segmento modernamente identificado como home center) e durante todos esses anos manteve parceria comercial e de forte amizade com o Grupo Liberal.

Homem forte, íntegro, alegre e agregador da família e dos amigos, o empresário era também homem de amor, de paz e de festa. Jorge Salheb construiu sua família junto com a Osvaldina e no auge dos seus 70 anos de casado, alçou voo. Amou e foi amado, zelou pelos seus, pelos que não conhecia, pelos meninos na rua, por centenas de pessoas.

Jorge Salheb deixa um legado de ética, união e amor à família. Ele é Jorge Salheb do Líbano, do Moju, do Alto Jambuaçu, do barquinho de madeira, da mercearia, da serraria, até se tornar o “Seu Caçula”.

O corpo de Jorge Salheb é velado na capela do Recanto da Saudade, na rua Domingos Marreiros, 1536, bairro do Umarizal. O sepultamento será realizado às 9 horas desta segunda-feira (14), no cemitério Recanto da Saudade.