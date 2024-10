Morre médico Renato Chalu Pacheco, aos 102 anos, em Belém

Morreu, aos 102 anos de idade, em Belém, na última quarta-feira, 30, o médico cirurgião Renato Chalu Pacheco. Associado mais antigo do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) e um dos fundadores do Tênis Clube do Pará. O profissional, que teve a trajetória marcada não só pela prática, como também pelo ensino da Medicina e apoio ao esporte, recebeu homenagens nas redes sociais.

Em texto oficial, o Sindmepa afirma que Dr. Chalu, como era conhecido, "deixa um legado de dedicação, ética e excelência à medicina": "Dr. Chalu foi um grande médico e um colega que percebeu a importância de se associar ao Sindmepa e assim apoiar a defesa da nossa categoria. Além da saudade, deixa um exemplo de vida ", declarou o conselheiro fiscal do Sindmepa, Waldir Cardoso.

Renato Chalu Pacheco (à esquerda) quando foi homenageado, aos 100 anos de idade, ao lado de Waldir Cardoso, diretor do Sindmepa. (Divulgação / Sindmepa)

Já o Conselho Regional de Medicina do Pará (CRM-PA) manifestou pesar em nota, nas redes sociais, manifestando condolências aos familiares e amigos do médico.

Por sua vez, o Tênis Clube do Pará, prestou homenagem expressando como Chalu foi essencial na história do clube: "sempre dedicado ao esporte e à nossa comunidade. Sua paixão, liderança e contribuição inestimável deixarão uma marca eterna em nossos corações. Neste momento de luto, unimos nossas vozes em homenagem a esse grande homem que tanto nos inspirou.", diz o texto.

Sobre o médico

Renato Chalu Pacheco nasceu na Guiana Francesa e decidiu fazer Medicina assim que chegou ao Brasil fugindo da Segunda Guerra Mundial. Passou no vestibular logo na primeira tentativa, mas como seu diploma de ensino médio francês não havia sido revalidado, não pôde cursar. Em uma nova tentativa, passou em Medicina e, desde então, se dedicou a salvar vidas e a ajudar na melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Trabalhou no comitê Charles de Gaulle (ex-primeiro ministro da França), durante a guerra, em Belém, para ajudar as forças aliadas enquanto estudante. O médico acumulou uma gama de atividades no decorrer de sua carreira; além de atuar em vários hospitais, foi professor de medicina na Universidade do Estado do Pará (Uepa) e professor de francês no colégio Paes de Carvalho e na Escola Prática.

Quando mais jovem o médico jogou tênis pelo clube do Remo e foi chefe da Federação Estadual de Tênis, onde acompanhava os jovens em torneios no Brasil inteiro. Entre os estados visitados estão Ceará, Bahia, , São Paulo e Rio grande do Sul, além de vários intercâmbios com a Guiana Francesa.

O diretor de Comunicação do Sindmepa, Eduardo Amoras, ressaltou a a brilhante trajetória do médico. “Dr. Chalu foi um cirurgião altamente competente e dedicado, cujo compromisso com a profissão transcendeu os consultórios, fazendo-se presente também na formação de novas gerações de médicos. Durante sua longa carreira, não apenas zelou pela qualidade e segurança no atendimento aos pacientes, mas também exerceu um papel crucial no ensino médico, transmitindo conhecimento, valores e ética aos seus alunos”, destacou.

Em entrevista concedida ao Sindmepa em 2022, Dr Chalu deixou uma mensagem aos que pretendem trilhar o caminho da Medicina, destacando a importância da ética profissional: “A medicina é uma profissão que exige além, das condições técnicas, muitas condições morais. A ética é tudo na vida de um médico para que ele não faça igual a muitos profissionais que só visam o lucro e que mancham a reputação dos médicos”.

Despedida

O velório de Renato Chalu Pacheco está sendo realizado, em Belém, na Capela Max Domini, na avenida José Bonifácio, n° 1550, desde as 7h da manhã desta quinta-feira, 31/10, e o enterro será nesta sexta-feira, 1/11, no Cemitério Recanto da Saudade.