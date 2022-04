Morre Linomar Bahia Jr, filho do articulista de O Liberal Linomar Bahia

A família do jornalista e articulista do Jornal O Liberal, Linomar Bahia, sofreu a perda de Linomar Júnior, neste sábado (16). O corpo é velado por amigos familiares na capela Recanto da Saudade, na rua Domingos Marreiros, nº 1.536, entre as travessas Três de Maio e 14 de Abril, no bairro de Fátima, em Belém.

O sepultamento será no domingo (17), às 10h, no cemitério Recanto da Saudade. Júnior deixa o filho, Dante.

Ele tinha também outras duas irmãs, Telma e Patrícia. No final da década de 1990, o jornalista Linomar Bahia perdeu o primogênito, Carlos.

A reportagem está em atualização.