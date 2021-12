Morre José Carlos, advogado e professor da UFPA

José Carlos Dias de Castro, advogado e professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), faleceu no final da noite de ontem (21), em Belém. O educador instituiu a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e ajudou a fundar a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH).

Conforme informações divulgadas pela família, o velório ocorrerá nesta quarta-feira (22), a partir das 10h, no Museu da UFPA, localizado na avenida Governador José Malcher, 1192.

A Prefeitura de Belém também se manifestou a respeito da morte de José Carlos. Veja a mensagem na íntegra:

A Prefeitura Municipal de Belém lamenta com profundo pesar a morte do advogado, referência na defesa dos direitos humanos na Amazônia, José Carlos Castro, ocorrida na noite da terça-feira, 21 de dezembro.

José Carlos Dias de Castro foi professor do curso de Direito da Universidade Federal do Pará, responsável pela formação humanista de várias gerações de advogados paraenses.Como ativista pela dignidade humana, foi o fundador da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PA), que presidiu em pleno período de repressão dos governos militares.

O procurador do município de Belém, Rosemiro Canto, ressalta que a atuação de José Carlos Castro foi sempre na defesa dos menos favorecidos, como famílias de pequenos agricultores, trabalhadores rurais sem-terra, entre outros, e que sua morte é uma perda imensurável, mas seu legado permanecerá na história recente do Pará.

Como militante de esquerda, José Carlos Castro foi um dos fundadores do PT no Pará.

José Carlos Castro nasceu em Cametá, se formou em Direito pela UFPA, onde assumiu a Procuradoria da Instituição após o PhD em Direito e Filosofia pela Universidade Francesa de Sorbonne. Também era um amante das artes, da música e literatura, nasceu em uma família de músicos, era irmão de Joaquim Maria Dias de Castro, o mestre Cupijó e também foi compositor.

A Unversidade Federal do Pará também divulgou uma nota de falecimento e pesar. Confira a mensagem na íntegra:

A Reitoria da Universidade Federal do Pará comunica, com enorme pesar, o falecimento do Professor José Carlos Dias Castro, ocorrido na noite de terça-feira, 21/12, em Belém. José Carlos ingressou como docente na UFPA em 1971, no então Centro de Ciências Jurídicas, ministrando inicialmente as disciplinas de Filosofia e História da Filosofia.

Criou, junto com intelectuais, como Benedito Nunes, o primeiro Clube de Filosofia da UFPA, responsável pela formação filosófica de várias gerações. Sua participação em círculos de intelectuais paraenses o motivou a fazer o doutorado em Filosofia Política na Universidade de Sorbonne, em Paris. Além de sua atuação acadêmica, destacou-se, como advogado, na luta pelos direitos humanos no estado do Pará, sendo o primeiro Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará.

Defendeu presos políticos na ditadura militar, movimentos sociais e povos indígenas, incluindo o líder indígena Paulinho Paiakan. O velório ocorre até às 15 horas desta quarta-feira, 22 de dezembro, no Museu da UFPA, na Av. Gov. José Malcher, 1192. A Universidade Federal do Pará registra a sua gratidão por toda a dedicação e contribuição do Professor José Carlos Castro, que permanecerá um legado dos mais valiosos para as futuras gerações, e solidariza-se com os familiares e amigos.