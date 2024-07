Morre jornalista e escritor Francisco Sidou aos 82 anos

O jornalista e escritor Francisco Sidou, de 82 anos, estava a passeio no município marajoara de Ponta de Pedras, quando passou mal e faleceu. O corpo de Sidou foi trasladado para Belém, e é velado por familiares e amigos, na Assembleia de Deus, na avenida Padre Eutíquio, no bairro de Batista Campos. O sepultamento do jornalista estava previsto para ocorrer, na manhã deste domingo (21.07) no Cemitério de Santa Isabel, no bairro do Guamá, em Belém.

Sidou integrava a Academia Paraense de Jornalismo (APJ), e teve uma atuação diversificada na imprensa paraense, carreira que ele abraçou ainda na adolescência. Ele era articulista do Jornal O Liberal, e se aposentou pelo Banco da Amazônia, onde ingressou concursado e trabalhou durante 25 anos.

O jornalista iniciou a carreira no Basa como escriturário e, quando se aposentou, no ano de 1993, atuava como assessor da presidência do Banco. Mas, antes havia trabalhado naa Assessoria de Comunicação tanto do Basa quanto da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários do Banco da Amazônia (Casf). Também teve passagens em órgãos públicos, como na antiga Seidurb (Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano).

Profissional experiente, Francisco Sidou enveredou por outras frentes profissionais, e atuou na redação da Rádio Clube do Pará, a famosa PRC-5, e foi repórter e redator correspondente da Agência de Notícias Asapress. Ele escrevia crônicas sociais sobre os costumes e cenários da capital paraense, e publicava livros, o mais recente foi “Meros Roques”.