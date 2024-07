Morre ‘Cobra’, o rei dos papagaios de Belém; causa da morte não foi confirmada

Reginaldo Mourão, o “Cobra”, conhecido com a lenda dos céus de Belém, morreu neste sábado (13). Ele ostentou por anos o título de "Rei dos Papagaios" por produzir papagaios, cangulas e rabiolas. A causa da morte não foi divulgada e confirmada até o momento, bem como o local. O falecimento foi informado por meio das redes sociais. Cobra morre no mesmo mês em que se tem a tradição de empinar pipa nas ruas da capital paraense.

Um dos admiradores do trabalho do “Rei dos Papagaios” lamentou a partida de Reginaldo nas redes sociais: “Descanse em paz, mestre Cobra. Minha infância foi feliz quando peguei a primeira rabiola e papagaio feita pela mestre. Já adulto, pude comprar algumas. Vá alegrar o céu, agora, e olhe mais alto por todos os pipeiros”, detalha.

O Cobra

Em Belém, ele era conhecido como o dono de uma fórmula secreta e poderosa de cerol. Há certo tempo, ele vendia os carreteis de 457 metros que já iam encerados para quem queria comprar. Em entrevista ao Grupo Liberal, ainda em 2019, ele afirmou que a qualidade do cerol não é a mesma.

Entre as décadas de 1970 e 1990, Cobra chegava a vender 20 mil papagaios, cangulas e rabiolas. Ele tinha mais de 58 anos de experiência no mercado dos papagaios em Belém. Até a década de 1990, era "ostentação" ter um papagaio e linha com o "Cerol do Cobra".