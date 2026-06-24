Moradores relatam supostos tremores de terra em bairros de Belém

Moradores de diferentes bairros de Belém relataram ter sentido supostos tremores de terra na tarde desta quarta-feira (24). As ocorrências teriam sido registradas nos bairros da Pedreira, Cremação e Doca.

Na Pedreira, moradores de um edifício localizado na travessa Curuzu, entre as avenidas Marquês de Herval e Pedro Miranda, afirmaram ter percebido um forte abalo na estrutura do prédio.

Além desse caso, a reportagem também recebeu relatos de moradores dos bairros da Cremação e da Doca, que afirmam ter sentido vibrações semelhantes. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a origem dos supostos tremores.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e com a Prefeitura de Belém para verificar se houve registro de ocorrências relacionadas aos relatos, se os órgãos têm conhecimento das situações e se equipes técnicas foram acionadas para averiguar os casos.