Jogo Brasil x Escócia: veja o que abre e fecha em Belém na quarta-feira (24)

Nesta quarta-feira (24), a Seleção Brasileira entra em campo às 19h (horário de Brasília) na terceira e última rodada do grupo C da Copa do Mundo de 2026. O adversário será a Escócia. Por conta da partida, alguns serviços terão funcionamento especial, com ampliação ou redução dos horários. Confira abaixo o que irá mudar:

Saúde

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), as Unidades de Saúde vão funcionar normalmente e seguem em regime de plantão de urgência e emergência.

Supermercados

Segundo a Associação Paraense de Supermercados (ASPAS), cada empresa define os próprios horários especiais. Algumas lojas podem fechar meia hora antes do início do jogo.

Comércio

As lojas poderão funcionar normalmente, cabendo a cada empresa decidir, de forma individual, sobre eventuais ajustes em seu horário de atendimento, conforme o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas).

Parque Zoobotânico Mangal das Garças

Funcionamento: 8h às 17h

Estação das Docas:

Funcionamento: 10h à 0h.

Durante o período da Copa, o complexo receberá a Arena Estação, espaço preparado para a transmissão das partidas em cinco telões, 4 deles distribuídos pelos armazéns e um na orla, oferecendo ao público uma experiência especial para acompanhar os jogos.

Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

Funcionamento: 6h às 17h

Shopping Centers

Parque Shopping Belém

• Lojas: 10h às 18h

• Praça de alimentação e lazer: 10h às 18h

• Restaurantes: 11h às 23h

O shopping encerrará suas atividades uma hora antes do início das partidas, sem reabertura após os jogos. As lojas e a praça de alimentação permanecerão fechadas durante o horário das partidas. Os restaurantes poderão permanecer abertos exclusivamente para atendimento dos clientes que já estiverem no estabelecimento para assistir aos jogos.

Boulevard Shopping

Lojas e Quiosques

Abertura em horário normal: 10h às 22h

Fechamento facultativo: 1 hora antes do início da partida

Reabertura facultativa: 30 min após o término da partida

Praça de Alimentação e Restaurantes

Funcionamento normal, 10h às 22h, durante todo o período, incluindo o horário do jogo.

Shopping Pátio Belém

Lojas: 10h às 22h (funcionamento facultativo durante os jogos)

Restaurantes: 12h às 23h

Smart Fit: 6h às 23h

Cinema: conforme programação

Shopping Bosque Grão-Pará

Lojas e quiosques - 10h às 18h

Praça de alimentação e lazer - facultativo

Restaurantes - facultativo

Cinema e academia - conforme a programação

Shopping Metrópole Ananindeua

Lojas e quiosques

10h às 18h

Sem reabertura após o jogo

Restaurantes

Horário normal de funcionamento

Praça de alimentação

10h às 18h – obrigatório

Funcionamento facultativo das 18h às 22h

Cinema

Conforme programação

Shopping Castanheira

Praça de Alimentação: 10h às 18h

Supermercado Líder: 8h às 18h

Lojas: 10h às 18h

Tio Armênio: 11h30 a 23h

Telão para os jogos na praça de alimentação.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades