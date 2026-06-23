Jogo Brasil x Escócia: veja o que abre e fecha em Belém na quarta-feira (24)
Alguns serviços terão funcionamento especial, com ampliação ou redução dos horários
Nesta quarta-feira (24), a Seleção Brasileira entra em campo às 19h (horário de Brasília) na terceira e última rodada do grupo C da Copa do Mundo de 2026. O adversário será a Escócia. Por conta da partida, alguns serviços terão funcionamento especial, com ampliação ou redução dos horários. Confira abaixo o que irá mudar:
Saúde
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), as Unidades de Saúde vão funcionar normalmente e seguem em regime de plantão de urgência e emergência.
Supermercados
Segundo a Associação Paraense de Supermercados (ASPAS), cada empresa define os próprios horários especiais. Algumas lojas podem fechar meia hora antes do início do jogo.
Comércio
As lojas poderão funcionar normalmente, cabendo a cada empresa decidir, de forma individual, sobre eventuais ajustes em seu horário de atendimento, conforme o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas).
Parque Zoobotânico Mangal das Garças
Funcionamento: 8h às 17h
Estação das Docas:
Funcionamento: 10h à 0h.
Durante o período da Copa, o complexo receberá a Arena Estação, espaço preparado para a transmissão das partidas em cinco telões, 4 deles distribuídos pelos armazéns e um na orla, oferecendo ao público uma experiência especial para acompanhar os jogos.
Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna
Funcionamento: 6h às 17h
Shopping Centers
Parque Shopping Belém
• Lojas: 10h às 18h
• Praça de alimentação e lazer: 10h às 18h
• Restaurantes: 11h às 23h
O shopping encerrará suas atividades uma hora antes do início das partidas, sem reabertura após os jogos. As lojas e a praça de alimentação permanecerão fechadas durante o horário das partidas. Os restaurantes poderão permanecer abertos exclusivamente para atendimento dos clientes que já estiverem no estabelecimento para assistir aos jogos.
Boulevard Shopping
Lojas e Quiosques
Abertura em horário normal: 10h às 22h
Fechamento facultativo: 1 hora antes do início da partida
Reabertura facultativa: 30 min após o término da partida
Praça de Alimentação e Restaurantes
Funcionamento normal, 10h às 22h, durante todo o período, incluindo o horário do jogo.
Shopping Pátio Belém
Lojas: 10h às 22h (funcionamento facultativo durante os jogos)
Restaurantes: 12h às 23h
Smart Fit: 6h às 23h
Cinema: conforme programação
Shopping Bosque Grão-Pará
Lojas e quiosques - 10h às 18h
Praça de alimentação e lazer - facultativo
Restaurantes - facultativo
Cinema e academia - conforme a programação
Shopping Metrópole Ananindeua
Lojas e quiosques
10h às 18h
Sem reabertura após o jogo
Restaurantes
Horário normal de funcionamento
Praça de alimentação
10h às 18h – obrigatório
Funcionamento facultativo das 18h às 22h
Cinema
Conforme programação
Shopping Castanheira
Praça de Alimentação: 10h às 18h
Supermercado Líder: 8h às 18h
Lojas: 10h às 18h
Tio Armênio: 11h30 a 23h
Telão para os jogos na praça de alimentação.
*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades
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