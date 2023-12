Moradores reclamam de alagamentos constantes no canal da Antônio Baena, em Belém

A chuva torrencial que caiu sobre Belém na tarde da última terça-feira (05) causou grandes transtornos para pessoas que moram nas proximidades do canal da Antônio Baena, no bairro da Pedreira. O temporal fez o canal transbordar e atingir diversas residências da localidade.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva de terça correspondeu a 35 milímetros de água, o que foi suficiente para alagar e invadir moradias em diversos pontos da rua Antônio Baena.

O problema na localidade não é novo. De acordo com a aposentada Vanja Maia, 66 anos, as fortes chuvas sempre causaram inundações nas casas dos moradores, que são forçados a construir barreiras na entrada das moradias para impedir que a água destrua os móveis da casa.

Vanja Maia precisou construir barragem para proteger a casa dos alagamentos. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

“Eu sempre ando muito preocupada quando começa a chover. Antes de encher, a gente já tem que ir tirando as coisas e colocar tudo em cima. Já perdi geladeira, a água danificou meus móveis, meus livros, a enchente estraga as coisas da gente”, desabafa a idosa, moradora do local há 14 anos.

A enchente causou até a interrupção de um culto em uma igreja evangélica na terça-feira, que sofreu com as inundações e precisou ser fechada. O aposentado Manoel Moacir Teles precisou ir à igreja na manhã seguinte para realizar reparos no local.

Após a invasão da água, Igreja evangélica precisou ser lavada por Manoel Moacir Teles. ()

“Quando vem a chuva, a gente não pode abrir a porta, porque se abrir o vidro quebra. Ontem era para ter culto e não teve. Hoje de manhã eu vim abrir só para poder lavar”, explica o idoso de 74 anos.

Quem mora na área coleciona histórias tristes de destruição causada pelas enchentes. A estudante Beatriz Silva, 25 anos, conta que desde criança sofre com inundações em casa. A família precisou até fazer um financiamento para elevar a residência, já que essa era a única forma de se proteger dos temporais.

“Quando nos mudamos para cá, na primeira enchente perdemos todos os nossos móveis que estavam no 1º andar. A gente precisou ir aterrando, elevando a casa e reformar, que é o que acontece com a maioria dos moradores aqui”, lamenta a estudante.

Beatriz conta que sofre problemas com alagamentos desde a infância. ()

Problemas de saúde

Além dos prejuízos materiais, Beatriz relata que os moradores sofrem com problemas relacionados à saúde, já que a falta de saneamento aumenta a proliferação de doenças transmitidas pela água contaminada.

Durante episódios de inundações de canais em Belém é comum o compartilhamento de vídeos onde jovens aparecem tomando banho nas águas da enchente. A brincadeira, que na internet costuma virar meme, pode acarretar em muitos prejuízos à saúde.

De acordo com dados do Instituto Trata Brasil, a falta de saneamento básico sobrecarregou o sistema de saúde do país com 273.403 internações por doenças relacionadas à água contaminada em 2019. Entre as principais enfermidades estão: Esquistossomose, malária, hepatite, cólera e leptospirose.

“Além de uma questão de saúde pública é uma questão social. Aqui a gente não tem muita opção de lazer, então a rua alagada é como se fosse uma piscina, são crianças que não enxergam os riscos”, explica Beatriz.

Nota da Sesan

Em nota enviada ao O Liberal, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que os canais mencionados estão sendo limpos e dragados desde o início da atual gestão, resultando na redução do tempo de escoamento das águas pluviais.

"Importante ressaltar que grandes pontos de Belém possuem uma cota abaixo de 4 metros em relação ao nível do mar, o que pode causar pontos de alagamento em momentos de maré alta e índice pluviométrico elevado, devido às características geográficas da cidade. Quanto ao lixo, a Secretaria enviará equipe para verificar a situação e também irá notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta no bairro e remover o lixo do local", complementa a nota.

Foi solicitada uma nota à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), mas até o fechamento desta reportagem não houve resposta.