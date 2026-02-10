Capa Jornal Amazônia
Moradores protestam contra falta de água e interditam parte da Pedro Álvares Cabral, em Belém

Moradores atearam fogo em objetos e fecharam o cruzamento com a travessa Mucajá, na manhã desta terça-feira (10)

O Liberal
fonte

Protesto de moradores interdita parte da Avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Uma manifestação interditou parte da Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, em Belém, na manhã desta terça-feira (10). Moradores atearam fogo em objetos e fecharam o cruzamento com a travessa Mucajá, no sentido da avenida Visconde de Souza Franco (Doca). As informações iniciais são de que o protesto é contra a falta de abastecimento de água na área.

O ato teria iniciado por volta de 9h. Inicialmente, os manifestantes haviam bloqueado completamente a via. No entanto, após negociações com Policiais Militares, liberaram uma das faixas. O trânsito segue lento no local. Pedaços de madeira, pneus e outros objetos foram incendiados na área para chamar a atenção do poder público.

Esclarecimento

A Águas do Pará informou, por meio de nota, que "a Passagem Mucajá e adjacências possui, historicamente, registro de baixa pressão no abastecimento, que faz a água chegar fraca às torneiras".

"Além disso, a tubulação que passa pelo bairro é antiga e estreita e tem apresentado vários casos de vazamentos ocultos, ou seja, que não são percebidos a olho nu. Por isso, nas últimas semanas, equipes da Águas do Pará realizam uma pesquisa ativa de vazamentos, por meio do trabalho de geofonamento, tecnologia que permite localizar perdas de pressão e ajuda a identificar esses vazamentos ocultos.  

A concessionária reforça que o trabalho enfrenta desafios estruturais complexos, como a existência de imóveis construídos em cima da rede de abastecimento, que faz com que seja preciso entrar nas residências para localizar as ocorrências e, quando necessário, realizar do serviço de reparo na rede.  

A Águas do Pará ressalta ainda que já existe uma obra prevista para reforçar e interligar a rede de abastecimento do bairro, intervenção que será feita para desativar a rede que está embaixo das residências e melhorar o fornecimento de água da região. A obra está prevista para iniciar este mês, com previsão de conclusão até o final de março. 

Para mitigar os impactos imediatos à população, a concessionária está encaminhando caminhões-pipa que farão o fornecimento diretamente na rede de abastecimento, permitindo que os moradores recebam água em suas casas, enquanto atua na solução definitiva para a região", comunicou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Prefeitura de Belém e aguarda o retorno.

