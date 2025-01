Moradores estão otimistas com as obras de duplicação da avenida Bernardo Sayão, em Belém. Luiz Carlos Ferreira Vasconcelos, 69 anos, é vendedor de planos de saúde. “Vai trazer um benefício muito grande para os moradores dos bairros do Jurunas, Condor, Cremação”, disse. “Essa obra está beleza”, afirmou. Luiz Carlos mora na avenida Fernando Guilhon há 30 anos. “Precisava mesmo dessa obra”, disse, que passava pelo trecho próximo à rua Caripunas.

Morador do bairro do Jurunas, onde disse ter nascido e se criado, o autônomo Josiel Pantoja, 55 anos, também afirmou que a obra trará benefícios à população. “Essa obra trará melhorias para o trânsito e para a mobilidade das pessoas”, disse. “Mas é preciso que esse trabalho continue até a (avenida) José Bonifácio”, completou. Ele também afirmou que, diariamente, acompanha o andamento das obras.

Obra em duas fases

A Prefeitura de Belém, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), informou que estão em andamento duas fases das obras de duplicação da avenida Bernardo Sayão, divididas em duas fases. A Fase I, que se refere ao perímetro entre a rua dos Mundurucus e a avenida Fernando Guilhon, está com 80% da obra executada. Estão sendo realizados o calçamento, a terraplenagem e o asfaltamento do trecho. A Fase II, que corresponde ao perímetro entre a avenida Fernando Guilhon e a travessa Quintino Bocaiúva, está com 47% executada. Estão sendo realizados serviços de desratização e demolição de imóveis, terraplanagem, instalação de rede de drenagem, pavimentação, calçamento, asfaltamento e execução de bloco de coroamento das estacas da ponte.

As obras de duplicação, macro e micro drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação e iluminação de 3.570 metros de pistas da avenida Bernardo Sayão vão beneficiar cerca de 1 milhão de pessoas, que circulam nos bairros do Jurunas, Condor, Cremação e Guamá. Uma vez concluídas as obras, os moradores serão beneficiados com a redução da incidência de engarrafamentos, por meio da ampliação do sistema viário; redução da incidência de alagamentos, por meio da instalação de rede de drenagem pluvial; aumento da segurança comunitária, por meio da melhoria da urbanização local (iluminação, acessibilidade, sinalização e instalação de ciclovias); e aumento das opções de lazer da população, por meio da construção de espaços verdes e de vivência ao longo do canteiro central. A Prefeitura de Belém informou que uma nova medição do que está sendo feito na avenida será realizada neste fim deste mês, quando as informações sobre o andamento das obras serão atualizadas.