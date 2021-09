Moradores em Icoaraci protestam contra a falta de água em residencial

Moradores do residencial Quinta dos Paricás, localizado na estrada do Maracacuera, em Icoaraci, protestam, na tarde desta terça-feira (21), contra a falta d’água que já chega há dois dias no residencial.

Eles fecharam a estrada e queimaram pneus como forma de cobrar solução para o problema. No local, são 2.720 apartamentos, que abrigam mais de dez mil moradores. “O que acontece é que a bomba queimou, devido não suportar trabalhar para muita gente”, disse o morador Charles Figueiredo.

A Polícia Militar está no local para contornar a situação. Um caminhão-pipa da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) distribui cerca de oito mil litros de água aos moradores.