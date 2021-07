Moradores dos conjuntos Cidade Nova reclamam da contante falta de água na área

Há anos, os moradores dos conjuntos Cidade Nova sofrem com as constantes faltas de água na comunidade. O último episódio foi nesta semana, de domingo a quarta-feira, quando um serviço emergencial precisou ser realizado pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) na rede de distribuição que atende a área. O serviço foi do concluído às 3h desta quarta-feira (7) e o abastecimento normalizado gradativamente, contudo, os moradores da área reclamam que a falta de água é diária.

Morador do conjunto Cidade Nova 8 há mais de 15 anos, Marcelo Alencar denuncia que a falta de água nas residências ocorre sempre de 23h às 5h. “Parece que desligam uma chave e só ligam 5 horas da manhã. Se precisar de água durante a madrugada, não tem. Se a gente faz uma reunião a noite e tem louça para lavar, fica até o outro dia porque não cai uma gota na torneira”, afirma.

Durante os dias que ficou sem água, Alencar conta que precisou sair com a família para tomar banho na casa de parentes porque não foi avisado sobre a suspensão do serviço e não teve tempo suficiente para armazenar água.

“Ontem eu ainda consegui juntar água nas panelas e nos galões de água, mas esse transtorno é constante e eles nunca resolvem”, comenta.

O desabastecimento também gera impactos no bolso dos moradores. Paulo Ledo, também residente do conjunto Cidade Nova 8, calcula ter gastado cerca de R$ 48 em água mineral para consumo durante os quatro dias que faltou água nas torneiras.

“Desde domingo a água vinha 5h30 e quando era 6h30 já não caia mais. A gente aproveitava para armazenar água nesse horário, mas era uma água suja, sem condições alguma de consumo. O jeito foi comprar água mineral para poder ao menos cozinhar e beber”, diz.

O aposentado revela ainda que já foi pessoalmente na Cosanpa registrar diversas reclamações, mas as respostas são sempre as mesmas. “Dizem que vai chegar uma bomba nova, que vai melhorar, mas até agora nada. A gente já reclamou muito e estamos cansados dessa situação”, pontua.

Quanto a falta de água durante a madrugada, a Cosanpa informou, por meio de nota, que é necessário que o morador informe o número de matrícula ou registre a situação pelos canais de atendimento da companhia para que uma equipe possa verificar a situação da rede da área.