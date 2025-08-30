Moradores do Umarizal relatam falta de energia elétrica na noite deste sábado (30)

Moradores do bairro do Umarizal, em Belém, relataram falta de fornecimento de energia elétrica na noite deste sábado (30). O problema atinge a área das proximidades da Praça Brasil, em endereços como a travessa Dom Pedro I, a rua Antônio Barreto e a travessa Almirante Wandenkolk.

De acordo com os relatos recebidos pela reportagem, diversas outras vias do bairro também estão sem energia, como apurou a reportagem do Grupo Liberal. Até o momento, não há informações sobre as causas da interrupção no serviço.

Em nota, a Equatorial Energia informou que "suas equipes trabalham, com todos os esforços, para restabelecer o fornecimento de energia em trechos do bairro do Umarizal, em Belém, que está com o serviço comprometido desde às 18h56, deste sábado, 30. As causas da situação estão em apuração".

"No momento, equipes realizam manobras no circuito que atende a região. Os técnicos atuam para concluir o serviço o mais breve possível", disse a empresa.