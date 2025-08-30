Capa Jornal Amazônia
Moradores do Umarizal relatam falta de energia elétrica na noite deste sábado (30)

Até o momento, não há informações sobre as causas da interrupção no serviço

Moradores do bairro do Umarizal, em Belém, relatam que estão sem o fornecimento de energia elétrica na noite deste sábado (30). (Bruna Dias | Especial para O Liberal)

Moradores do bairro do Umarizal, em Belém, relataram falta de fornecimento de energia elétrica na noite deste sábado (30). O problema atinge a área das proximidades da Praça Brasil, em endereços como a travessa Dom Pedro I, a rua Antônio Barreto e a travessa Almirante Wandenkolk.

De acordo com os relatos recebidos pela reportagem, diversas outras vias do bairro também estão sem energia, como apurou a reportagem do Grupo Liberal. Até o momento, não há informações sobre as causas da interrupção no serviço.

Em nota, a Equatorial Energia informou que "suas equipes trabalham, com todos os esforços, para restabelecer o fornecimento de energia em trechos do bairro do Umarizal, em Belém, que está com o serviço comprometido desde às 18h56, deste sábado, 30. As causas da situação estão em apuração".

"No momento, equipes realizam manobras no circuito que atende a região. Os técnicos atuam para concluir o serviço o mais breve possível", disse a empresa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Moradores do Umarizal relatam falta de energia elétrica na noite deste sábado (30)
Belém
