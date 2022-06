Ação no Curió-Utinga: moradores podem garantir meia passagem, cartão sênior e cartão especial

Neste sábado (2), a Prefeitura de Belém, com apoio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), realiza ação cidadã no bairro Curió-Utinga, das 8h às 12h, no centro comunitário das Castanheiras. Os serviços serão de emissão da 1° e 2° via da meia passagem, assim como de 1° e 2° vias do Cartão Sênior e da 2° via do Cartão Especial e Credencial para estacionamento.

A ação é feita em parceria com a Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau), da Diretoria de Transportes da Semob. Além disso, conta com o apoio do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém para realização dos serviços.

Para o estudante que for tirar sua 1° via da meia-passagem, é necessário realizar o agendamento pelo site do Passe Fácil. Será solicitado o documento original e cópia do RG. Para crianças e adolescentes que não tiver o documento de identidade, pode apresentar a certidão de nascimento, junto com o comprovante de residência e uma foto 3x4.

Com relação à 2° via da meia-passagem, também é necessário os mesmos documentos solicitados na primeira via, entretanto, será preciso que o futuro usuário entregue uma declaração da escola na qual é matriculado, com validade de até 30 dias.

Quem for realizar as 1° e 2° vias do Passe Sênior, o usuário deve apresentar documento original e cópia do RG, junto com o comprovante de residência e uma foto 3x4. No caso da segunda via, é necessário acrescentar o Boletim de Ocorrência ou o cartão danificado.

Por último, os interessados em emitir credencial de estacionamento (1° e 2° vias), devem apresentar original e cópia do RG ou CNH, comprovante de residência e CRLV do veículo. Para 2° via, acrescentar também o Boletim de Ocorrência Policial ou a credencial danificada.

Serviço

Ação Cidadã no Curió-Utinga

- Emissão de 1° e 2° via da meia passagem

- Emissão de 1° e 2° via do Cartão Sênior

- Emissão da 2° via do Cartão Especial

- Emissão da 2° via de Credencial para estacionamento

Data: Sábado, dia 2 de julho

Horário: das 8h às 12h

Local: Centro Comunitário das Castanheiras

