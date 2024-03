Moradores do canal São Joaquim, em Belém, interditam via com entulho e lixo nesta terça-feira

Moradores de uma das laterais do canal São Joaquim, no bairro do Barreiro, em Belém, interditaram a via, nesta terça-feira (12), para cobrar da Prefeitura de Belém a retirada de entulho e lixo acumulados neste perímetro da cidade. O protesto começou ainda na noite de segunda-feira (11).

A manifestação surtiu efeito porque, nesta manhã, servidores da limpeza pública estão retirando o material acumulado. Esse trabalho é feito com o apoio da Guarda Municipal de Belém.

Pessoas que moram na área do protesto informaram que a coleta de lixo é muito irregular. Com isso o material acumulado atrai roedores e insetos, sendo depositado até mesmo por quem passa de carro e joga lixo na área.

O pescador aposentado Orlandino dos Santos Silva mora bem em frente ao lixão. Ele informou que o problema dura há quase quatro anos. O protesto terminou por volta das 8 horas quando o policiais militares compareceram ao local para dispersar a concentração de moradores e também começaram a ordenar o espaço da via pública que estava coberta de resíduos sólidos.