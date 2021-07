Moradores do bairro Nova União de Marituba pedem conclusão de obras de saneamento

Moradores da passagem São Cristóvão, no bairro Nova União, em Marituba, reclamam da falta de pavimentação da via. Eles afirmam que as vias adjacentes foram pavimentadas, no entanto, a área onde residem permanece com grandes buracos e vala aberta, dificultando a circulação de pessoas e acesso de veículos. A situação fica mais complicada durante as chuvas. Algumas famílias dizem que idosos e cadeirantes são os mais afetados.

Olídio Sampaio mora na área há 30 anos e diz que os residentes do bairro já tentaram contato com a Prefeitura de Marituba, mas não obtiveram resposta. O morador afirmou ter indagado um engenheiro do município a respeito da não conclusão da pavimentação da passagem, no entanto, o profissional teria respondido que a obra necessita de tubulação para ser concluída.

“Um engenheiro esteve aqui faz alguns meses e nós o perguntamos sobre quando irão começar as obras aqui na passagem. Ele disse que o trabalho depende dos tubos que a prefeitura ainda não comprou, o asfalto já tem, agora só falta essa tubulação. Quando chove aqui é complicado, não conseguimos levar as crianças à escola, uma delas até caiu e quase foi levada pela enchente provocada pela chuva. Queríamos que uma providência fosse tomada, o povo está sofrendo”, disse Olídio.

Os moradores contam também que motoristas por aplicativo não acessam a via por medo de acontecer algum dano no veículo. A família Oliveira está preocupada com o retorno das aulas de Marcelo, 18 anos, que usa cadeira de rodas. A avó Neusa diz que os buracos nas ruas impedem o jovem ou outra pessoa de levá-lo até o ponto de ônibus para ir ao colégio. O pai Raimundo diz que a rua ao lado de sua casa, a passagem São Joaquim, também encontra-se com falta de pavimentação.

Na rua Primeiro de Janeiro, a obra está incompleta pela falta de tubulação (Elivaldo Pamplona / O Liberal)

“A dificuldade é grande de levar meu filho ao colégio ou para passear se essas ruas estão desse jeito todas esburacadas”, afirmou Raimundo de Oliveira. A avó completou: “nem ele e nem a gente tem condições para empurrá-lo se está tudo assim desse jeito. A minha preocupação é que as aulas já começam em agosto e ainda não sabemos o que vamos fazer”. Os vizinhos disseram que há duas pessoas que usam cadeiras de rodas no bairro, além de Marcelo de Oliveira, uma senhora idosa também enfrenta dificuldades parecidas para sair de sua casa.

Durante a visita da Redação Integrada de O Liberal à comunidade, a equipe soube que a prefeita Patrícia Mendes estaria no bairro, na Igreja Católica São Francisco, onde celebrava o aniversário dela. Ao ser perguntada sobre o caso da passagem São Cristóvão, ela informou que o município está em tratativas com o governo estadual para dar início às obras na via. Patrícia informou também que os trabalhos estão previstos para serem iniciados até o final do mês de agosto deste ano.