Moradores do bairro do Umarizal ficam sem água a partir desta noite

Em razão de obras de substituição das redes no bairro do Umarizal, em Belém, moradores da localidade terão o abastecimento regular de água suspenso, a partir das 22h da noite desta segunda-feira (11). A informação foi confirmada pela Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa), por meio de publicação feita no Twitter.

Ainda segundo a companhia, a normalidade do serviço voltará até às 12h da terça-feira (12). No total, serão 14 horas sem água, que afetará mais de 10 ruas do bairro do Umarizal.

(Gabriel Pires, estagiário, sob supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)