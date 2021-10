Moradores do bairro do Jurunas recebem visita informativa sobre Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)

Nesta quarta-feira (27), mobilizadores do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), iniciaram a fase de visitação aos moradores do bairro do Jurunas. A ação visa prestar esclarecimentos sobre o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), que será implantado pela Prefeitura de Belém no bairro do Jurunas e partes da Cidade Velha, Batista Campos e Condor, a partir de 2022. A mobilização dos moradores e a visita dos técnicos devem se estender até 28 de janeiro de 2022.

“Nós realizamos a visita e conversamos com os moradores. Explicamos a importância de se ter um sistema de esgoto, os benefícios tanto de saúde pública quanto de qualidade de vida que eles vão passar a ter”, explica o engenheiro José Olavo Nogueira Braga, responsável pela implantação do SES.

As visitas são feitas com o apoio da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep), por meio de conselheiros da Cidade, do programa “Tá Selado”, que foram treinados para realizarem a tarefa.

Os profissionais realizam as visitas devidamente identificados com uniformes e crachás. No ato, os técnicos irão medir as residências, verificarão a cota das caixas de esgoto e fossas, farão o registro fotográfico e localizarão as instalações sanitárias (localização das fossas, destino do esgoto e a passagem da tubulação no interior das casas). Os moradores preenchem um cadastro e assinam uma autorização para que a equipe de engenharia entre nas casas para obter as informações, que ajudarão na elaboração do projeto das ligações intradomiciliares.

O processo de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia da Estrada Nova já está em fase de licitação e os projetos de rede de esgoto e de ligações intradomiciliares estão sendo elaborados. Além da construção das redes de esgotos, estações elevatórias e da Estação de Tratamento de Esgoto, a Prefeitura de Belém também vai se responsabilizar pelas ligações intradomiciliares.

“Eu acho um projeto muito importante para beneficiar a comunidade, até porque é uma prova que dá pra ver que os nossos impostos estão sendo investidos”, afirmou o designer Arley Santos Lima, morador da rua Cesário Alvin.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)