Moradores do bairro da Pedreira vão ficar sem água até sexta-feira (8)

Moradores do bairro da Pedreira, em Belém, estão sem água desde às 22h, desta quinta-feira (07). O serviço deve retornar a partir de 12h desta sexta-feira (08). Segundo a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) a suspensão do abastecimento é necessária para realizar a obra de substituição da rede. Após a conclusão do trabalho, o abastecimento será normalizado de forma gradativa.

Veja as ruas que serão afetadas pelo serviço

Canal da Pirajá

Av. Senador Lemos entre Trav. Perebebuí e Av. Júlio César

Trav. Alferes Costa entre Av. Senador Lemos e Av. Pedro Miranda

Trav. São Sebastião entre Av. Senador Lemos e Av. Pedro Miranda

Av. Doutor Freitas entre Av. Senador Lemos e Av. Pedro Miranda

Av. Pedro Miranda entre Canal da Pirajá e Av. Doutor Freitas

Av. Júlio César com a Av. Senador Lemos