Moradores denunciam estragos na Orla e bairro Porto Grande, em Salinas (PA)

A nova Orla de Salinópolis, na praia do Maçarico, no nordeste do Pará, inaugurada pelo Governo do Estado em 29 de dezembro de 2022, registrou problemas estruturais na noite de terça-feira (31), como denunciado por moradores por meio de vídeos nas redes sociais. Nas imagens, aparecem setores da orla com parte do piso, inclusive, em um espaço grande. Outro problema relatado indica que cedeu uma parte do muro de terra no suporte da estrutura de concreto e metal superior. Salinas é uma das principais áreas de praia do Estado.

Esclarecimento

Serviços de recuperação foram iniciados na orla (Fotos: Redes Sociais)

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) informa que a empresa executora já está no local tomando todas as providências necessárias para solucionar o problema, ocasionado pelo descolamento de placas de grama e pelo rompimento de uma tubulação que causou o afundamento do piso da área.

Parte da base de sustentação da orla desabou em Salinas (Foto: Redes Sociais)

Porto Grande

Já no bairro Porto Grande, também em Salinas, moradores denunciaram, por meio de imagens, que vias públicas, casas e até uma capela foram inundadas na noite de terça-feira (31). Nos vídeos, é possível observar a igreja, cômodos de residências e ruas tomados pelas águas. Uma via aparece como se fosse um rio.

Acerca desse problema, o prefeito de Salinas, Kaká Sena, informou que na noite de terça-feira (31) e na madrugada desta quarta-feira (1º) choveu torrencialmente em Salinópolis e em outros municípios da região nordeste do Estado.

"Fizemos um trabalho de drenagem para escoamento das águas da chuva, mas a chuva foi muito forte e, então, se trata da força da natureza; mas estamos com 20 homens no Porto Grande fazendo a limpeza de galerias e detectamos lixo lançado na estrutura", declarou o prefeito.