Moradores de viela no bairro do Marco vivem em meio ao esgoto e lixo

"Não tem pra onde ir. Se tivesse condições, a gente se mudava". O relato é da técnica em enfermagem Ivanilda Leite, que mora há mais de 30 anos na viela Santa Inês, localizada na rua Jabatiteua, bairro do Marco, em Belém. Segundo os moradores, há mais de 20 anos o local sofre com a falta de saneamento básico. A rua foi tomada pelo esgoto, que acabou formando uma cratera de lama, limo, lixo e fezes, provocando alagamentos quando chove e causando um forte mau cheiro que incomoda até mesmo quem passa do outro lado da via.

Logo na entrada da viela é possível ver o esgoto tomando conta da rua, ao redor das residências. Os moradores vivem, literalmente, às margens de um esgoto. Dona Ivanilda conta que quase sempre foi assim, mas de alguns anos pra cá, tudo piorou. "Quando chove, não dá pra sair. Quem tá dentro fica dentro, e quem tá fora fica fora", reclama. "Nem de carro dá pra sair, porque atola, tem que esperar secar. A gente vive preso".

Pela rua, é impossível caminhar, até mesmo quando está seco, por conta da lama e das fezes. Mas quando chove, o problema fica ainda pior. Os moradores precisam se arriscar andando por uma calçada alta, construída por eles mesmos, que acaba ficando muito lisa por conta do limo. O marido de dona Ivanilda, o aposentado José Nazareno Leite, conta que já caiu várias vezes, e chegou até a ser operado. "Isso aqui, quando chove, fica muito liso. É muita gente caindo. Eu mesmo já caí muito", diz.

Moradores já fizeram várias denúncias

O maquiador Michel Carvalho, de 25 anos, mora desde que nasceu na viela Santa Inês. Ele conta que o problema sempre existiu, e que os moradores já fizeram várias denúncias à prefeitura, já mostraram o problema na imprensa, mas nunca foram atendidos. "No máximo eles mandam limpar aqui quando sai no jornal, mas assim que chove volta tudo de novo", diz.

Vários moradores já caíram ao tentarem passar pela rua (Eli Pamplona/ O Liberal)

Carvalho conta ainda que, quando chove, a água acaba trazendo muito lixo da rua, que se mistura com a sujeira do esgoto e atrai muitos bichos indesejáveis, como ratos e baratas. Também já houve muitos casos de pessoas que contraíram dengue, pois há várias poças de água parada que acabam atraindo o mosquito Aedes Aegypt, vetor de várias doenças.

Nem mesmo as crianças conseguem brincar na rua, por conta dos riscos à saúde. Além de todos os problemas, um dos que mais incomoda é o mau cheiro. Na frente da viela já é possível sentir o forte odor de esgoto e fezes. "No Natal, a gente não conseguia nem ficar na porta de casa, por causa do cheiro. A gente não aguente mais viver na lama, é horrível. Peço que o poder pública olhe por nós", concluiu.

Prefeitura

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que irá repassar o caso ao Departamento de Obras Viárias (DEOV), a fim de ser avaliado nesta segunda-feira (28). Só após a avaliação é que a secretaria definirá a possível medida para solucionar o caso.

"Contudo, deve ser considerada a possibilidade da área física da vila está dentro das ações de macrodrenagem do governo estadual". finalizou o órgão.