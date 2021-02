Moradores de três bairros e seis conjuntos devem ficar sem água nesta sexta-feira

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) anunciou nesta quinta-feira (25) que três bairros e seis conjuntos de Belém devem ficar sem água na sexta-feira (26). A causa da parada programada no abastecimento é para a realização de manutenção.

Nos bairros Cidade Velha, Batista Campos e parte do Jurunas, a Equatorial Energia fará manutenção elétrica na área do sistema que atende a região. Por este motivo, o abastecimento de água ficará suspenso de 14h às 18h.

Já nos conjuntos Satélite, Pedro Teixeira, Orlando Lobato, Mururé, Ilha Porchat e Maguari, será realizada a manutenção emergencial em um dos poços do sistema que atende a área, a partir das 10h. De acordo com a Cosanpa, o abastecimento pode ficar irregular durante algumas horas do dia. O órgão informou que a previsão é que o serviço seja concluído, no sábado (27).